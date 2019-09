Sport in familie? Echipa Primariei Capitalei lasa locul din prima liga formatiei Primariei Voluntari!

Ziare.

Conform celor de la gsp.ro , bugetul CSM Bucuresti a fost diminuat pentru sezonul in curs cu 30%, iar clubul condus de fosta mare atleta Gabriela Szabo a hotarat sa renunte la patru dintre cele cinci sectii cu sporturi de echipa.Au fost retrase din campionat formatiile de volei feminin si masculin, cea de handbal masculin si cea de rugby, fiind pastrata numai echipa de handbal feminin, cea care "inghite" si cei mai multi bani.Situatia de la volei feminin este una ce pare incredibila. CSM si-a retras echipa din divizia nationala si anunta ca va renunta cu totul la activitatea de performanta, numai ca Federatia de profil a inscris formatia in esalonul secund.Din Divizia A2 au fost invitate in Divizia A nu mai putin de cinci echipe, printre care si CSO Voluntari 2005.Se poate spune ca formatia finantata de primaria condusa de Gabriela Firea i-a lasat locul celei finantate de primaria lui Florentin Pandele, sotul editului Capitalei!Coincidentele nu se opresc aici, caci sotul Gabrielei Szabo, directorul general al CSM Bucuresti, este Zsolt Gyongyossy, managerul sportiv al orasului Voluntari.Trebuie spus si ca CSO Voluntari a fost invitata in Divizia A dupa numai un sezon in Divizia A2 in care a incheiat pe locul 4 din opt echipe!