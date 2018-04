Academia Romana are un nou presedinte

Cine este Ioan Aurel Pop

Academicianul Ioan-Aurel Pop a obtinut 86 de voturi, iar pe locul al doilea s-a situat academicianul Victor Voicu, cu 56 de voturi.Pe 20 aprilie, vor avea loc alegerile pentru celelalte functii din Biroul de Prezidiu: patru vicepresedinti si un secretar general.Mandatul de presedinte al Academiei Romane are o durata de patru ani, iar un membru titular poate detine aceasta functie de doua ori. Presedintele isi va prelua prerogativele la 15 zile dupa data alegerilor.Dupa decesul lui Ionel Valentin Vlad, pe 24 decembrie 2017, prezidiul Academiei l-a ales, pe 5 ianuarie, pe Cristian Hera in functia de presedinte, pana la organizarea de alegeri.Academicianul Ioan-Aurel Pop este istoric si are 63 de ani. S-a nascut in satul Santioana, judetul Cluj, a absolvit Liceul "Andrei Saguna" din Brasov si a urmat cursurile Facultatii de Istorie si Filosofie a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, pe care le-a incheiat ca sef de promotie. In 1989 si-a sustinut teza de doctorat intitulata "Adunarile cneziale din Transilvania in secolele XIV - XVI".A desfasurat o bogata activitate didactica: asistent, lector, conferentiar; din 1996 este profesor la Departamentul de istorie medievala, premoderna si istoria artei a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, iar din 2012 este rector al acestei universitati.A fost profesor invitat la Universitatea din Pittsburgh, SUA (1991 - 1992), INALCO din Paris (1998), Universitatea din Trento (2001) si Universitatea Ca' Foscari din Venetia (2003 - 2008).In perioada 1994 - 1995 a fost directorul Centrului Cultural Roman din New York, iar intre 2003 si 2007 directorul Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica din Venetia.Pe 29 noiembrie 2001, Academia Romana l-a ales membru corespondent, iar la 30 martie 2010 - membru titular in cadrul Sectiei de stiinte istorice si arheologie.Din 1990 este membru al Comisiei de istorie a relatiilor internationale din cadrul Comitetului International de Stiinte Istorice (Milano), iar din 1999 - membru corespondent al Academiei de Stiinte, Litere si Arte (Paris); membru al Institutului pentru Intalniri Internationale din Gorizia din 2005; membru al Ateneo Veneto, din 2005; membru in Comitetul stiintific al Institutului pentru cercetari de istorie sociala si religioasa din Vicenza, Italia, din 2006 si membru al Academiei Europene de Stiinte si Arta (Salzburg), din 2013.E si membru al International and Adult Continuing Education (IACE) Hall of Fame, din 2013; membru in Colegiul Centrului European pentru Studii in Probleme Etnice al Academiei Romane (2013); membru de Onoare al Academiei de Stiinte a Moldovei (2015); membru titular al Accademia Nazionale Virgiliana din Mantova (2015).Membru in numeroase colegii si consilii de redactie si autor a peste 50 de carti, editii de izvoare istorice, tratate si manuale universitare, volume ingrijite si a peste 300 de studii, articole, recenzii, dari de seama, cronici in volume separate, reviste de specialitate si publicatii de cultura.A fost distins cu Premiul "George Baritiu" al Academiei Romane (1991), Premiul de excelenta al Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru Romanii de Pretutindeni (2011) si Premiul Media de Excelenta, din partea ziarului "Gazeta de Cluj" (2011).De asemenea, a fost distins cu Ordinul "Meritul Cultural" in grad de Cavaler din partea presedintelui Romaniei (2010), Ordinul de Onoare din partea presedintelui Republicii Moldova (2010), Medalia "Crucea Transilvana" din partea Mitropoliei Clujului, Maramuresului si Salajului (2014), Comandor al Ordinului Militar de Romania (2014), Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler (2015), Medalia "Crucea Saguniana pentru laici" din partea Mitropoliei Ardealului (2015).A fost distins si cu Diploma "Meritul Academic" din partea Academiei Romane (2015), Medalia "Crucea Nordului pentru mireni" din partea Episcopiei Ortodoxe Romane a Europei de Nord (2016), Ordinul "Palmes Academiques" in grad de Cavaler din partea Republicii Franceze (2016) si Ordinul "Steaua Italiei" in grad de Comandor din partea Republicii Italiene (2016).