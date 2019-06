Academia Romana nu mai are bani de salarii si propune reduceri, trimiterea fortata in CO si suspendarea promovarilor

Ziare.

Academia Romana (AR) este conform Statutului sau "cel mai inalt for national de consacrare stiintifica si culturala al tarii". Sub egida AR functioneaza de asemenea 51 institute de cercetare, 18 Centre de cercetare si 6 Fundatii.Institutiile de cercetare subordonate AR au drept obiect principal de studiu cercetari fundamentale din diverse ramuri ale cunoasterii ca de exemplu: Matematica, Fizica, Biologia, Chimia, Medicina, Stiintele Agricole, Stiinta Informatiei, Stiintele Economice, Istoria, Filosofia, Artele, Filologia etc. Multe dintre institutiile de cercetare ale AR au rezultate remarcabile reflectate in articole publicate in reviste de prestigiu, carti/monografii publicate in edituri de o inalta tinuta profesionala."Academia Romana a expediat recent catre toate institutele, centrele si filialele aflate in subordinea sa, Adresa nr 240/22.05.2019 prin care le instiinteaza ca AR nu are fonduri suficiente pentru plata salariilor in urmatoarele luni. Mai mult, AR propune un set de masuri pe care le recomanda insistent sa fie luate de unitatile sale pentru a acoperi deficitul salarial, cum ar fi: a) diminuarea salariilor, in special salariile celor care au venituri suplimentare; b) fortarea personalului de a intra in concedii fara plata; c) pensionarea fortata a celor care indeplinesc conditiile de pensionare (inclusiv a acelora care au aprobarea Consiliilor Stiintifice de a-si continua activitatea); d) suspendarea promovarilor de personal", se arata in comunicat.Ad Astra considera acest demers al Academiei Romane ilegal, neavenit si contraproductiv.Membrii asociatiei motiveaza printre altele ca AR detine o multitudine de resurse financiare si materiale care ar putea fi utilizate pentru a acoperi deficitul financiar actual. Astfel, Academia Romana detine un patrimoniu propriu, administrat de Fundatia "Patrimoniu". De asemenea, in subordinea Academiei Romane se mai afla: Fundatia Familiei Menachem H. Elias, Fundatia Nationala pentru Stiinta si Arta, Fundatia Europeana "Titulescu", Fundatia "Panteonul Romaniei", Fundatia Universitara a Marii Negre, Casa Oamenilor de Stiinta (inclusiv Casa Academiei si Clubul Oamenilor de Stiinta), Spitalul "Elias", Sala Dalles, Muzeul Coanda, Casa Seniorilor din Otopeni, Observatoarele de geodinamica, Stationarul ecologic Sinaia, Statiunea de cercetari ecologice Sulina, Statiunea pentru cercetarea hazardelor naturale Patarlagele, Statiunea de cercetari polare - Svalbard (Norvegia), colectii de grafica (circa 900 de piese), de sculptura, ceramica si arta decorativa (circa 600 de bucati), carti si manuscrise, mobilier ori articole numismatice (aproximativ 300.000 de piese), 24.676 hectare de teren (ogoare, paduri, fanete etc)."Este regretabil ca AR, in ciuda acestei averi, a numeroaselor si generoaselor drepturi pe care le acorda membrilor AR si familiilor acestora, recurge la masuri de austeritate - cel putin discutabile - fata de institutele de cercetare ale forului, masuri care in mod clar ar submina si mai mult starea chiar si asa deplorabila a cercetarii romanesti", conform textului comunicatului.Prin urmare, membrii asociatiei Ad Astra solicita Academiei Romane "retragerea adresei mai sus mentionate, identificarea unor resurse financiare pentru acoperirea deficitului financiar actual, instituirea unei expertize financiare pentru eficientizarea cheltuielilor AR si evaluarea de urgenta, obiectiva, pe principii exclusiv meritrocratice (pe baza HG 1062 din 19 octombrie 2011) - cu experti de inalta recunoastere profesionala proveniti exclusiv din afara Romaniei si lipsiti de orice fel de conflict de interes, a tuturor institutiilor sale de cercetare".