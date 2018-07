Limba romana, intre primele opt limbi ale lumii

Ziare.

El a precizat ca, in urma cercetarii, limba romana se afla - din punct de vedere al vocabularului - intre primele opt limbi ale lumii.In dictionar nu au fost incluse aproximativ 30.000 de cuvinte - diminutive, in special - a mai spus academicianul."Limba romana, ca bogatie de vocabular si semantica, este intre primele opt limbi ale lumii si 80% dintre cuvintele pe care le folosim in viata cotidiana sunt de origine latina. O parte au fost mostenite din latina prin traditia locala si o parte au intrat din franceza si engleza", a declarat Ioan Aurel Pop.Cea mai vorbita limba materna din lume ramane spaniola, iar Pop a punctat ca atunci cand limba chineza, care "nu este o limba aglutinata", va prelua prima pozitie, latinitatea va fi "in pericol"."In China sunt vorbite 60 de dialecte si sunt recunoscute vreo 60 de minoritati care sunt foarte diferite. Chineza exista, dar e mai mult un gand inca. Cand va fi chineza limba omenirii, atunci, vorba unuia dintre colegii mei, nu se va mai studia Dreptul Roman in facultati. Le-am spus: 'Nu va temeti pentru latinitate, ca, atata vreme cat se studiaza Dreptul Roman la facultatile de Drept, lumea nu e pierduta'. Si mi-a spus cineva ca nu se mai studiaza, ca in unele a devenit materie facultativa. Si atunci ne miram ca ne pierdem memoria colectiva...", a sustinut presedintele Academiei.Ioan Aurel Pop a participat, vineri seara, o dezbatere in deschiderea Festivalului de Film si Istorii Rasnov, unde a vorbit despre Marele Razboi in istoriografie si in film.