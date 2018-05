Cum arata spectaculoasa sera victoriana Temperate House dupa renovare

Ziare.

com

O adevarata bijuterie a ingineriei victoriene, Temperate House (Casa climei temperate) este situata in centrul Gradinilor Botanice Regale Kew din vestul Londrei, unde se afla si Palatul Kew, resedinta familiei regelui George al-III-lea. Sera a fost inclusa pe lista patrimoniului UNESCO in 2003.Construita cu menirea de a proteja unele dintre cele mai rare si mai vulnerabile plante din intreaga lume, sera a fost deschisa prima data publicului in 1863, oferindu-le oamenilor ocazia unica de a se plimba printre pretioasele sale "exponate".Trecerea timpului si-a pus insa amprenta asupra constructiei, iar autorii unui raport guvernamental din 2011 au conchis ca lucrarile de renovare sunt imperative.Prin urmare, in 2013, sera a fost ascunsa privirii de un cort suficient de amplu pentru a gazdui trei aeronave Boeing 747. Misiunea renovarii le-a revenit arhitectilor specializati in cladiri de patrimoniu de la Donald Insall.Cinci ani mai tarziu, Temperate House isi intampina vizitatorii cu o infatisare mai moderna si mai aerisita.