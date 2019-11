Compozitia la genul feminin. Lansare de disc "Doamnele muzicii romanesti"

Ziare.

Produsul discografic este parte a unui amplu proiect de promovare a creatiilor muzicale apartinand femeilor compozitor din Romania, care a cuprins activitate de cercetare, realizare de inregistrari audio, productie de disc, turneu national de recitaluri si campanie media asociata.te, scopul fiind acela de evidentiere a importantei si rolului femeilor care si-au consacrat viata artei sunetelor in cultura romaneasca.Evenimentul a fost onorat de prezenta compozitoarelor Felicia Donceanu, Carmen Petra Basacopol si Laura Manolache.Compozitoarea Violeta Dinescu, neputand ajunge la eveniment, le-a transmis felicitari muzicienilor prin intermediul unui mesaj multimedia.Prezentarea artistilor a apartinut Sandrei Ecobescu - membru fondator si Presedinte al Fundatiei "Calea Victoriei" si unul dintre cei mai activi creatori de evenimente culturale din Bucuresti.Lucrarile din program au fost prezentate de Monica Isacescu si Stefan Costache, realizatori ai postului Radio Romania Muzical, cei care semneaza textele ce insotesc discul "Doamnele muzicii romanesti".Evenimentul de lansare a discului a inclus un recital sustinut de violonista Diana Jipa si pianistul Stefan Doniga, care au prezentat publicului lucrarile incluse pe CD-ul lansat: Sonata nr.1 in re minor pentru vioara si pian de Felicia Donceanu, Satya II de Violeta Dinescu (prelucrare pentru vioara si pian de Vlad Razvan-Baciu), Sapte dansuri romanesti pentru vioara si pian pe teme culese de Bela Bartok de Hilda Jerea, Personaje de Laura Manolache, Sonata op. 5, nr. 1 in fa diez minor pentru vioara si pian de Carmen Petra Basacopol si Vals de Liana Alexandra." - a declarat, una dintre cele mai valoroase creatoare ale muzicii culte romanesti.Proiectul "Doamnele muzicii romanesti" a fost realizat de Asociatia HEART-CORE, cu valorosul parteneriat al Societatii Romane de Radiodifuziune, prin canalul Radio Romania Muzical, co-finantat prin Administratia Fondului Cultural National si produs cu sprijinul Primariei Capitalei si ARCUB.Cu un palmares de, prezentate doar in ultimii doi ani, violonista Diana Jipa si pianistul Stefan Doniga alcatuiescProiectul "Doamnele muzicii romanesti" vine in continuarea unei alte initiative culturale ample - "Romania Universalis" - care a avut ca scop marcarea preluarii presedintiei rotative a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene si care a inclus 14 recitaluri camerale sustinute de cei doi artisti in prima jumatate a anului 2019, atat in tara cat si in strainatate (Cuba, Mexic, China, Norvegia, Polonia, Marea Britanie).Prezentul proiect reprezinta deja al doilea produs discografic realizat de violonista Diana Jipa si pianistul Stefan Doniga (dupa cel dedicat creatiei lui Dinu Lipatti), si al saptelea turneu consacrat promovarii muzicii romanesti.Parteneri media: Romania Libera, Adevarul, Bookhub,, I-Tour, Societatea muzicala, Agentia de Carte, Ceasca de Cultura, Online Gallery, 4arte.