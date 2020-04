Creativitate in linistea naturii: Povestea artistului vizual care modeleaza ceramica de Silistea Snagovului #Interviu

Cum si-a gasit roata olarului locul in stilul de viata modern al unui tanar artist vizual din Bucuresti?

Este si povestea artistei Lidia Alina Nicolae (Mircea) , pe care izolarea a surprins-o impreuna cu familia in atelierul de creatie de langa Bucuresti, din Silistea Snagovului.In aceasta perioada, operele sale de arta nu mai ajung in vitrinele salilor de expozitie, dar se transforma in obiecte utile si rezistente, numai bune de admirat si folosit in casa.Viata in satul de la marginea padurii a inspirat-o sa creeze arta functionala. Si sa puna bazele unei afaceri de familie, care imbina olaritul traditional cu designul modern si lumea digitala: Ceramical.ro Toata povestea a inceput prin 2015, mai mult ca o curiozitate de a invata cum se lucreaza la roata, ca o joaca. Am invatat cu nea Gigi, cel mai tanar olar din Piscu, care a lucrat pe vremuri la una dintre fabricile inca in fiinta atunci de vase ceramice.Cu el ne-au facut cunostinta prietenii nostri de la Scoala de la Piscu , in atelierul carora am lucrat la roata initial.Incet a crescut dorinta de a dezvolta acest mestesug, si am inceput sa exersam, sa ne documentam si sa aplicam si singuri ce cunostinte acumulasem, astfel ca ne-am luat prima roata si diverse materiale si ustensile de care aveam nevoie.Dupa ce am inceput sa controlam singuri ce iesea de pe roata, a inceput aventura cuptorului. Si aici au fost cateva incercari pana am ajuns la forma actuala, care este si cea mai eficienta.In momentul acesta avem patru cuptoare, un cuptor din caramida refractara, doua cuptoare tip Raku, facute din doua butoaie de fier care au fost transformate sa reziste la temperaturi de 1.200 grade Celsius si un cuptor electric.In tot acest timp am experimentat felurite tehnici si, ca urmare a aprecierilor celor din jur, am hotarat sa facem proiectul acesta sa devina si mai serios si sa se poata bucura si altii de bucuria noastra.Am tot vorbit despre "noi", pentru ca, asa cum povesteam, Ceramical este un proiect, o afacere de familie, deci fiecare membru se ocupa cu ce se pricepe mai bine. Uneori e nevoie sa facem schimb de roluri, insa, cum pleiada de provocari ale unui business e atat de mare, suntem prinsi pe varii planuri multe ore pe zi. Dar e frumos pentru ca, evident, nu ne vom plictisi.Mai apoi, totul e intr-un context. Eu zic ca toti avem nevoie de liniste in vremurile acestea zbuciumate, iar 2020 e atat de elocvent pentru ce spun.Iar incursiunea noastra in viata rurala din ultima vreme (pentru ca asa s-au asezat astrele si am ajuns sa lucram la Piscu si apoi sa ne gasim si noi oaza noastra la cativa kilometri distanta, la Silistea Snagovului) ne-a facut sa ne amintim cat de important este ritmul firesc al vietii, cat de important este sa constientizam ciclurile naturii si sa ne amintim cat de importanta este in viata noastra.Si asta ne influenteaza zi de zi.Proiectul Ceramical a pornit din dorinta de a-mi extinde modul de exprimare artistica intr-un alt mediu, acela al obiectelor care pot fi atinse si cu care publicul sa intre in contact direct.Ceramical propune obiecte atent si cu dichis lucrate, din lut, la roata olarului. Sper si cred ca emana o viziune contemporana si, atunci cand tehnica permite, tine in viata pana la urma o traditie pur romaneasca.Astfel, propunem linii de o mare eleganta, atingeri lucioase, pictate manual, deseori chiar obiecte de o simplitate debordanta. Dintre ele, ca sa discutam doar despre cateva, as aminti, ca sa fim in asentimentul vremurilor, ghivece pictate manual pentru plante, potrivite in casa sau pe terasa, cu elemente inspirate din natura.Paleta de culori aleasa cred ca are darul de a aduce multa caldura si optimism in fiecare casa.Mai apoi, tot in zona clasica, as mentiona accesoriile pentru bucatarie, cum sunt farfuriile, paharele sau borcanele cu capac, perfecte pentru depozitarea alimentelor.Ne distantam un pic de restul produselor autohtone printr-o linie de modernitate precum si una picturala.Avem tot timpul in minte ca produsele noastre sa se integreze cu usurinta, insa sa si creeze o atmosfera speciala si relaxanta. Fie ca vorbim despre lumina, miros sau zona de auditie muzicala, le-am abordat pe toate, astfel incat avem atat o serie de corpuri de iluminat, veioze si lustre din ceramica , cat si lumanari parfumate in suport ceramic, precum si difuzoare din ceramica pentru smartphone Fiecare dintre obiectele de mai sus are povestea lui, demna de a fi pusa in pagina si vom fi bucurosi sa o impartasim imediat ce timpul ne-o va permite.Ne trezim si facem o multime de planuri. Ziua continua cu organizare si o alta multime de activitati. Activitatile se inmultesc pentru ca avem si doi prichindei foarte activi si curiosi, care invata despre olarit si cresc odata cu proiectul nostru.Ca orice proiect serios, urmarim un plan, avem o strategie pentru ca sunt etape in crearea obiectelor si promovarea lor care nu pot fi grabite sau sarite.Spun asta pentru in spatele unul bol sau unei cani de ceramica , stau mai multe etape: modelarea la roata, finisarea, uscarea (o etapa foarte importanta care trebuie tratata cu multa rabdare), decorarea, arderea, glazurarea (smaltuirea mai pe romaneste), a doua ardere, fotografierea, editarea imaginilor, inventarierea si abia apoi postarea in magazinul online sau pe orice platforma sociala.Evident nu se pot face toate aceste lucruri intr-o singura zi, dar lucram in functie de etapa sau etapele in care se afla obiectele, pentru ca pot fi serii de vase de lut care trebuie decorate, altele abia se modeleaza pe roata, unele trebuie pregatite de pus la ars.Si tot asa, in ordinea prioritatilor. Activitatea continua la calculator de cele mai multe ori si mai tarziu, noaptea, dupa ce au adormit cei mici.Cred ca produseleau o tenta ascendenta in ultimii ani si asta se vede cu ochiul liber, de la stilouri la sapunuri sau lumanari de varii feluri. Este probabil o reactie la globalizare si la productia in masa, la joburile moderne de birou, o nemultumire crescanda in toate randurile derivand din lipsa unei impliniri adevarate.Dintre multe indeletniciri, olaritul este accesibil pentru toate grupele de varsta, nu este scump prin comparatie cu lucrul in metal, sticla sau in lemn si care implica mai multe echipamente, spatiu si materiale.Pentru cei mai multi producatori artizanali, e usor de observat ca in ziua de astazi consumatorii nu mai sunt esentialmente atasati de produsele artizanele dat fiind ca produsele de masa pot inlocui si reproduce obiecte unicat, repede si ieftin. Si totusi, nu masinariile sunt cele care hotarasc formele, ci omul.Asta in timp ce produsele artizanale, facute de mana, sunt eminamente gandite avand la baza trecerea timpului. Oamenii nu cumpara doar produsul. Ei cumpara maniera in care un artizan priceput si-a consumat o parte din viata transformand un material brut intr-un obiect de prima clasa.Iar timpul este un lux in lumea moderna. Probabil ca sa discutam despre cum ne folosim noi, artizanii, timpul va deveni din ce in ce mai mult o parte a povestii fiecarui artizan.In plus, cred ca fiecare natie dezvoltata are nevoie de o nisa de productie al carei rol este sa revolutioneze urmatorul val de idei de consum si de obiceiuri. Productia de masa poate fi externalizata, dar e nevoie de oameni cu idei noi sa arate drumul. In domeniul nostru, speram sa fim unii dintre aceia, aici la Ceramical.Parem pretiosi, cu obiecte pretioase de pus in vitrina, dar ne dorim ca oamenii sa invete sa se bucure de ele pe masa in fiecare zi, pentru ca sunt rezistente si durabile, chiar daca au finisaje bine lucrate. Sunt pentru toata lumea!Intrebarea ta vine exact in clipa in care globalizarea si lanturile de productie au suferit atat intarzieri majore, cat si intreruperi. Ca urmare, ceea ce parea iluzoriu in 2019 se prea poate sa fie noul trend.Asta in conditiile in care, cel mai probabil, vor fi multiple zone de business care se vor reorienta spre achizitia de produse locale, si asta include ceramica. Deci da, acest moment e foarte aproape.Mai ales ca un producator local este mult mai rapid, mai flexibil si mai adaptat la nevoile specifice pietei din Romania. Nu spun prin asta ca brandurile mari isi vor muta neaparat productia din China. Posibil insa sa apara o concurenta puternica din India sau chiar din Spania.Greu de spus daca pleiada de producatori locali de ceramica este la acest moment in pas cu schimbarile ce tind sa apara si aici am in vedere, pe de o parte, olarii clasici din vetrele de la Horezu, Baia Mare sau Suceava - care au o productie preponderent traditionala, dar sunt tributari erei digitale si cerintelor acesteia, precum si tinerele branduri de ceramica aparute in ultimii ani, fauritori in principal de produse din portelan.Am incercat sa pozitionam Ceramical undeva la linia de demarcatie dintre olarul clasic si cel modern, adica proiectam si cream obiecte moderne cu ajutorul tehnicilor traditionale.Sunt multe idei, probabil vom acorda in continuare multa atentie calitatii produselor noastre. Vom scoate cateva colectii de lumanari parfumate, care credem ca isi vor face repede loc in casele voastre.Alta zona de interes este cea a ceramicii artistice, unde vom combina mai multe materiale naturale, precum si dezvoltarea mai multor produse utilitare, care nu exista pe plan local.Toate vor aparea la timpul lor pe site-ul nostru, Ceramical.ro , unde va asteptam cu drag. Evident, suntem prezenti cu noutati din atelier pe Facebook si Instagram Mi-ar fi greu sa aleg un proiect reprezentativ, cred ca fiecare dintre proiectele mele de grafica, pictura sau ceramica are o parte din mine. Fiecare dintre ele m-a ajutat sa ma dezvolt si ilustreaza o perioada din viata mea. Pentru mine a face arta, inseamna a ma implica si a ma dedica total proiectului la care lucrez. Este un mod de viata, o parte integrata in felul meu de a trai.Spun asta pentru ca desi nu lucrez in continuu pe timpul unei zile la respectiva tema, mintea mea este acolo chiar daca iau o pauza, starea aceea creatoare se propaga si atunci cand fac alte activitati. Imi vin idei si solutii chiar si cand dorm.Fiecare dintre proiectele de grafica sau pictura de pana acum s-a desfasurat pe parcursul a cativa ani. Printre cele mai recente si cel pe care cu siguranta il voi continua este asa-numitul Sakura , un proiect la care tin mult, la care am lucrat vreo 5 ani, adunat, si care face dovada pasiunii mele pentru cultura asiatica.Si, ca sa raspund la intrebare, pot spune ca proiectul Ceramical este reprezentativ pentru momentul acesta, pentru ca se intampla acum si toata energia este canalizata acolo, este cel mai recent si in continua dezvoltare. Am si avem - pentru ca de data asta vorbim despre un proiect de echipa, de familie - o multime de idei, asa ca fara indoiala va fi de lunga durata.