Prima statueta de tip Venus descoperita in Romania a fost expusa

Complexul Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste informeaza ca descoperirea a fost facuta intr-o noua asezare paleolitica - denumita Piatra Neamt 1 - in data de 21 iunie 2019."Pentru precizarea varstei exacte a statuetei, au fost realizate cateva serii de datari radiocarbon AMS in doua laboratoare diferite, Beta Analytic din SUA si RoAMS, laborator al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara 'Horia Hulubei'. Astfel, rezultatul datarilor AMS a oferit varsta de 17.000 de ani.Aceasta inseamna ca ne aflam in fata celei mai vechi sculpturi in piatra din Romania si din aceasta parte a Europei, precum si printre cele mai importante descoperiri paleolitice din Europa.O caracteristica exceptionala a statuetei de la Piatra Neamt este oferita de conservarea intacta a acesteia, mai ales ca marea majoritate a statuetelor paleolitice din piatra descoperite pana in prezent au fost gasite in stare mai mult sau mai putin fragmentara", precizeaza Complexul Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste.Realizata din gresie, statueta masoara circa 10 cm si pastreaza urme diverse de prelucrare."Dupa 100 de ani de la recuperarea celebrei statuete paleolitice de la Willendorf din Austria, considerata acum simbol national, noua descoperire de la Piatra Neamt contribuie substantial la imbogatirea patrimoniului paleolitic cu un obiect de arta remarcabil", se arata intr-o informare a Complexului Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste.Presedintele CJ Dambovita, Alexandru Oprea, a apreciat, miercuri, la deschiderea expozitiei de la Muzeul Evolutiei Omului si Tehnologie in Paleolitic, importanta descoperirii."Eu cred ca este o premiera pentru Romania. In primul rand, as dori sa il felicit pe domnul profesor Marin Carciumaru, pentru ca a creat la Targoviste, in cadrul Universitatii Valahia, o scoala de arheologie (...).Datarile care s-au facut la aceasta statueta atesta faptul ca ar avea aproximativ 17.200 ani, ea este poate mai recenta decat cea care a fost descoperita in Austria si care a devenit un simbol national. Speram ca aceasta statueta sa devina un simbol si pentru Targoviste si pentru Romania", a spus presedintele CJ Dambovita, Alexandru Oprea.La eveniment au mai participat directorul Muzeului National de Istorie a Romaniei - Ernest Oberlander, reprezentanti ai mai multor muzee judetene de istorie din tara, ai Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei", cadre didactice, iubitori de arta."In luna decembrie, Muzeul Evolutiei Omului si Tehnologiei in Paleolitic a implinit sase ani de la infiintare, perioada in care rezultatele cercetarii paleoliticului din Romania, prin colectivul care activeaza in muzeu, s-au multiplicat constant, fiind recunoscute la nivel international", se arata intr-o informare a Consiliului Judetean Dambovita.