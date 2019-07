Elevii care au luat 10 la Bac, invitati la un spectacol de balet despre Revolutia din '89

Ziare.

Spectacolulva avea loc pe 30 septembrie 2019, incepand cu ora 19:00, pe scena Teatrului National Bucuresti.Organizatorii, Asociatia Nevoia de Educatie, sunt de parere ca tinerii care au rezultate foarte bune la invatatura merita sa fie rasplatiti si ca spectacolul "Revolta" ar putea fi privit si ca o altfel de ora de istorie."Am rezervat 177 de bilete la spectacolul Revolta pentru elevii care au luat 10 pe linie la Bacalaureat (dupa solutionarea contestatiilor sunt 224 - n.red.) . Sunt tineri care au invatat foarte bine si pe care am fi onorati sa ii avem in sala, printre spectatori. Acesti tinerisi au stiut sa profite de deschiderea pe care o ofera o societate libera. Dar si ei trebuie sa stie ca in, ca tocmai am iesit dintr-un regim cenusiu, inchis, iar acest lucru s-a infaptuit inclusiv prin sacrificiul celor care aveau varsta lor in anul 1989. Spectacolul Revolta poate fi privit si ca o altfel de ora de istorie", a declarat Mihai Cacoveanu, presedintele Asociatiei Nevoia de Educatie , organizatorul spectacolului "Revolta".Spectacolul deeste un act artistic original care marcheaza implinirea a 30 de ani de la Revolutia din 1989, care a pus capat unui regim inchis, de opresiune, si a deschis calea spre o societate libera.Autorii spectacolului sunt coregraful britanic Ross Freddie Ray, respectiv Mihai Mezei, maestru al Operei Nationale Bucuresti. Un rol important ii revine actorului Ion Caramitru, personaj central al evenimentelor care au dus la caderea regimului comunist.Prima parte a spectacolului, creata de Mihai Mezei, se numeste "1984", este inspirata din celebrul roman cu acelasi nume al lui George Orwell. Coregrafia semnata de maestrul ONB ofera o imagine apasatoare a sistemului totalitar, folosindu-se de un limbaj coregrafic complex, muzica variata si elemente tehnologice ale secolului XXI.Cea de a doua parte a spectacolului, in coregrafia lui Ross Freddie Ray, este un balet de tip narativ, care prezinta mai multe intamplari semnificative ale Revolutiei Romane din Decembrie 1989.Biletele se gasesc pe mystage.ro, la casa de bilete ale Teatrului National Bucuresti, pe iabilet.ro, in magazinele Flanco si in reteaua de iabilet.ro/retea.