Ministerul Culturii si Muzeul de Arta Recenta cumpara arta contemporana, pentru a sprijini artistii si galeriile

"Multumim reprezentantilor MARe/Muzeului de Arta Recenta pentru solidaritate si pentru implicarea in demersul nostru de a sprijini artistii contemporani. Astfel de initiative sunt laudabile si merita incurajate.Sunt convins ca toate masurile luate pana acum atat la nivelul Guvernului Romaniei, cat si la nivelul Ministerului Culturii si al institutiilor subordonate, impreuna cu cele din mediul privat, vor ajuta sectorul cultural sa isi poata relua activitatea si sa diminueze efectele crizei actuale.Este un moment al schimbarilor in fiecare domeniu, important este sa gasim oportunitatile si sa beneficiem de ele", a declarat, Bogdan Gheorghiu, Ministerul Culturii."Este un gest de sustinere, dar si un apel la solidaritate, apel la care MARe, singurul muzeu privat de arta din Romania, se grabeste sa raspunda fara ezitare. Dupa luni de izolare este nevoie de un impuls puternic pentru a relansa viata culturala.Acum existadin pricina carantinei si. Artistii au nevoie de sustinere pentru ca ei sunt cei care creeaza ceea ce galeriile propun, iar muzeele expun.MARe, printr-un efort complementar aceluia al Ministerului Culturii, arata prin aceasta infuzie de capital privat intr-o piata afectata de pandemie, ca momentul actual nu este o situatie fara iesire.Autoritatile, muzeele, artistii, galeristii de arta, colectionarii si publicul fac parte dintr-o unica echipa, o echipa cu personalitati si perspective diferite, dar care se sprijina si se definesc reciproc", a declarat Erwin Kessler, directorul general MARe.Ministerul Culturii a anuntat saptamana trecuta ca va sustine achizitia de Arta Contemporana pentru patrimoniul cultural national, care sa stimuleze productia si tezaurizarea artei contemporane pentru muzee si colectiile statului si, in acest fel, sa ajute la deblocarea situatiei potrivit careia arta contemporana nu a mai fost inclusa prin achizitie in patrimoniul statului din anul 2008.