Sase ansambluri pianistice au fost premiate la Concursul International de DUO Suzana Szorenyi

Editia de anul acesta s-a bucurat de participarea aselectate de juriu dintr-un total de, proveniti dinSase dintre aceste duo-uri au fost premiate cu una sau mai multe distinctii in cadrul Galei Laureatilor, care a avut loc la Sala Auditorium a Muzeului National de Arta al Romaniei, duminica, 6 octombrie.Editia din acest an a comemorat 90 de ani de la nasterea reputatului artist si pedagog roman Suzana Szorenyi, juriul fiind integral format din discipoli ai acesteia.- in valoare de 4.200 de euro a fost castigat de Tereza Kalabova (Cehia) si Johannes Gugg (Austria)a fost oferit duo-urile Ihor Sediuk si Oleh Kopeliuk (Ucraina) si Charissa Vandikas (Canada) si Linda Ruan (Japonia). Ambele ansambluri de duo au fost premiate cu suma de 1.700 de euro.La sectiunea, in valoare de 2.700 de euro, castigat de acelasi duo format din Charissa Vandikas si Linda Ruan.al studentilor din Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti a fost oferit ansamblurilor formate din Agnieszka Zahaczewska-Ksiazek si Krzystof Ksiazek (Polonia) si Tereza Kalabova (Cehia) si Johannes Gugg (Austria)., acordat in urma sondajelor realizate prin chestionarele de vot, a revenit muzicienilor Ihor Sediuk si Oleh Kopeliuk (Ucraina).acordat de Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania, in valoare de 2.000 de lei, a fost castigat de Monica Traicu-Perianu (Romania) si Ian Roy (Marea Britanie)., in valoare de 300 de lei, le-a revenit celor mai tineri participanti ai concursului: Marina si Victor Iancu, in varsta de 8, respectiv 6 ani, participanti la categoria Duo Hobby.", au declaratPremiul castigat de acestia le asigura si participarea la Majura Duo Festival in anul 2020, in calitate de invitati speciali ai editiei.Concursul International de DUO Suzana Szorenyi - editia a III-a 2019 este un proiect dezvoltat de Asociatia Majura Christ sub titulatura MAJURA MUSIC PROJECTS, alaturi de MAJURA DUO FESTIVAL, Concursul National de Compozitie MAJURA si MAJURA MASTERCLASS. Mai multe detalii despre activitatile asociatiei pe www.majura.ro Organizator: Asociatia Majura ChristParteneri: Muzeul National de Arta al Romaniei, Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti,Radio Romania Muzical, Radio Romania Cultural, UCIMR, Senia Music, Floraria AltfelSponsor: GarantiBankParteneri media: CARIERE, Agerpres, Observatorul cultural, Bookhub,, Ceasca de cultura, Agentia de Carte, Societatea muzicala, 4 arte, Online Gallery.