Aceasta sa fie originea surasului enigmatic al Giocondei?

Dr. Mandeep Mehra, de la Spitalul pentru femei din Boston, si Hilary Campbell, asistent la Universitatea California, in Santa Barbara, au publicat o lucrare din care reiese ca, cel mai probabil, subiectul pictat de Da Vinci, Lisa Gherardini, avea probleme cu tiroida. Concret, dupa parerea celor doi, aceasta suferea de hipotiroidism, relateaza Live Science "Enigma Mona Lisei poate fi rezolvata printr-un simplu diagnostic de hipotiroidism", arata cei doi in lucrare.Tabloul care inca intriga a fost pictat in jurul anului 1503. Se crede ca un negustor bogat, Francesco del Giocondo, i-a comandat lui Da Vinci portretul sotiei sale, Lisa Gherardini, dupa ce aceasta nascuse.In 2004, mai multi medici au lansat teoria ca femeia ar fi suferit de hiperlipidemie sau un nivel mare al colesterolului din sange, din cauze genetice, ceea ce ar fi dus la boli de inima. Argumentele erau mai multe detalii din pictura, cum ar fi leziunile de pe piele, mai cu seama cele de pe mana dreapta, semne clare de boala, potrivit medicilor.Insa, in studiul lor, Mehra si Campbell atrag atentia ca modelul lui Da Vinci a trait pana la 63 de ani. Daca intr-adevar avea hiperlipidemie, nu ar fi putut ajunge pana la aceasta varsta, date fiind tratamentele limitate pentru aceasta boala, in acea perioada.Cei doi spun ca mai mult ca sigur Gherardini avea hiportiroidism, afectiune in care glanda tiroida nu produce suficienti hormoni pentru nevoile organismului. Hormonii produsi de glanda tiroida afecteaza metabolismul, iar o glanda mai putin activa face sa apara mai multe simptome, asa cum sunt oboseala, greutatea crescuta, pielea uscata, slabiciunea muschilor, articulatii dureroase, par subtiat si, intr-adevar, uneori, hiperlipedimie. Afectiunea poate face ca pielea sa capete o nuanta galbuie.Prin urmare, spun medicii, hipotiroidismul e cel mai corect diagnostic in cazul modelului lui Da Vinci, asa fiind explicate multe detalii din pictura. Intr-adevar, Mona Lisa are o nuanta galbuie a pielii, are parul subtiat, iar sprancenele nu se vad. Apoi, si zona gatului e marita, o caracteristica a bolii.Sarcina poate fi uneori o cauza a hipotiroidismului. Cum sotia negustorului nascuse cu cateva luni inainte, e de luat in calcul si aceasta ipoteza.Revenind la faimosul zambet, acesta poate fi o consecinta directa a slabiciunii muschilor de la nivelul fetei, spun autorii studiului.Pe de alta parte, insa, nu vom sti niciodata adevarul, pentru ca nuanta galbuie a pielii modelului poate fi data de trecerea timpului, care a afectat pictura. Apoi, sprancenele e posibil sa fi fost smulse intentionat, mai noteaza autorii raportului.