Angajatii unui muzeu au descoperit ca 60% dintre tablouri sunt false - cladirile pictate nici nu existau pe vremea artistului

Istoricul de arta Eric Forcada a fost primul care a suspectat ca operele pictorului peisagist, prieten cu Matisse si Maillol, ar fi false, odata cu pregatirea unei redeschideri a Muzeului dupa renovare.A fost infiintata o comisie de experti care a concluzionat ca 82 de panze erau false. Expertii au ajus la aceasta concluzie dupa ce au constatat ca edificii pictate nu existau in vremea lui Etienne Terrus. In plus, semnatura sa de pe panze pare sa fie aplicata dupa moartea sa in 1922.Prejudiciul administratiei locale, care a cumparat aceste lucrari intre anii 1990 si 2010, este estimat la 160.000 de euro. O plangere a fost depusa."Ma pun in locul tuturor celor care au venit sa viziteze muzeul, care au vazut opere false, care au platit un bilet de intrare, oricare ar fi pretul acestuia. Este inacceptabil", a reactionat primarul Yves Barniol.Descoperirea ar putea fi si mai grava, daca se dovedeste ca ar fi vorba de trafic de tablouri false regionale.De altfel, lucrari contrafacute de Pierre Brune, Balbino Giner sau Augustin Hanicote s-ar putea afla in circulatie la negustorii de arta din regiune.O ancheta a fost deschisa de jandarmenria din Elne pentru a afla sursa acestui trafic, potrivit site-ului France 3 Roussillon.