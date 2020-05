Concurs national de arta plastica si fotografie, cu prilejul Zilei Mondiale a Sclerozei Multiple 2020

Ziare.

Concursul se inscrie in campania globala de constientizare a sclerozei multiple (SM), pentru a celebra solidaritatea, creativitatea si conectarea, iar participarea nu se limiteaza doar la persoanele afectate de scleroza multipla.Participantii la concurs vor trebui sa reprezinte in lucrarea lor tema "Conectarea (Ma conectez. Ne conectam)".Premiile, cu o valoare totala de, vor fi oferite sub forma de vouchere la un magazin online cu produse de arta.Perioada de inscriere este, iar castigatorii vor fi anuntati pe pagina Facebook.com/APANRomania , pe data de 30 mai, ora 18:00. Fiecare participant poate inscrie maximum trei lucrari.Inscrierea se realizeaza prin completarea formularului de participare disponibil aici Odata completat, formularul se va trimite, alaturi de lucrarile inscrise, la adresa de email, pana pe data de 27 mai 2020., spune, declara, membru al juriului si critic de arta, curator, presedinte al Asociatiei Culturale ARTAR, membru UAPR.spunePremiile acordate sunt distribuite dupa cum urmeaza:Premiul I: 3.000 lei (1 premiu)Premiul II: 1.500 lei (1 premiu)Premiul III: 500 lei (1 premiu)Mentiune: 100 lei (5 premii)Premiu fotografie: 500 lei (1 premiu)Premiu special copii (arta plastica sau fotografie): 100 lei (5 premii)Sponsor concurs: Janssen Romania.Regulamentul general al concursului, precum si Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal, pot fi consultate AICI Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Neurodegenerative (APAN Romania) reprezinta comunitatea care ofera tuturor persoanelor afectate de bolile neurodegenerative posibilitatea de a-si trai viata la cel mai inalt potential si de a asigura sprijinul de care au nevoie, pana cand un tratament va fi, in cele din urma, gasit.APAN Romania reprezintai apara drepturile persoanelor cu afectiuni neurodegenerative in tara noastra.Misiunea asociatiei este sa ofere acces la informatii inovatoare, sa educe toate partile interesate cu privire la nevoile persoanelor cu afectiuni neurodegenerative si sa imbunatateasca/faciliteze accesul echitabil la tratament si terapii de inalta calitate, pentru imbunatatirea calitatii vietii.