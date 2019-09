Concursul International de DUO Suzana Szorenyi: 54 de muzicieni din 15 tari se intrec la Bucuresti

Ziare.

Anul acesta au trecut de preselectia juriului, dintr-un total de 108 inscrisi, provenind din: Austria, Canada, Cehia, China, Franta, Japonia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, Rusia, Serbia, Slovenia, Spania, Ucraina si Romania.Ampla participare internationala confirma interesul pentru acest tip de competitie muzicala, destul de rar intalnita. Editia din acest an a Concursului este organizata pentru trei categorii de tip duo:Concertul inaugural are loc vineri, 27 septembrie, de la ora 19:00, la Ateneul Roman - un super recital sustinut la doua piane de Daniel Petrica Ciobanu si Alexander Gadjiev - Pianist, doi dintre cei mai apreciati tineri muzicieni ai momentului.Concursul International de Duo Suzana Szorenyi, organizat de Asociatia MAJURA CHRIST, ofera interpretilor dedicati acestui gen interpretativ scena ideala de afirmare, atat profesionistilor in domeniu, cat si amatorilor. Editia 2019 a Concursului International de Duo Suzana Szorenyi continua promovarea muzicii romanesti, prin solicitarea unui repertoriu impus in care se regasesc "Variatiunile pentru doua piane pe o tema originala, op. 5" de George Enescu si "Efectus Papilio" de Sebastian Androne-Nakanishi - lucrare premiata la Concursul National de Compozitie MAJURA 2018.a categoriilor de duo "Pian la patru maini" si "Doua piane" va avea loc in sala George Enescu a Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti in zilele de 28 si 29 septembrie, intre orele 14:00 - 19:30.competitiei se va derula in zilele de 1 si 2 octombrie la Sala Auditorium a Muzeului National de Arta al Romaniei, in intervalul orar 14:00 - 19:00.Concursului International de Duo Suzana Szorenyi, se va desfasura in 4 si 5 octombrie cu incepere de la ora 16:00.- amatori si mixt va avea loc in 3 octombrie in sala George Enescu a Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti, incepand cu ora 17:00Editia cu numarul trei a concursului marcheaza celebrarea a, una dintre cele mai active si impunatoare personalitati pedagogice ale Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti.Iata de ce, la aceasta editie comemorativa, juriile vor fi alcatuite in majoritate din discipoli ai Maestrei, care de-a lungul timpului s-au apropiat cu precadere de formula camerala a duo-ului pianistic si vocal-instrumental.pentru cei care doresc sa asiste la oricare dintre etapele si categoriile concursului.Concursul International de DUO Suzana Szorenyi - editia a III-a 2019 este unul dintre proiectele dezvoltate pana in prezent de Asociatia Majura Christ si reunite pe platforma MAJURA MUSIC PROJECTS, alaturi de MAJURA DUO FESTIVAL, Concursul National de Compozitie MAJURA si MAJURA MASTERCLASS.Mai multe detalii despre activitatile asociatiei pe www.majura.ro Organizator: Asociatia Majura ChristParteneri: Muzeul National de Arta al Romaniei, Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti, Radio Romania Muzical, Radio Romania Cultural, UCIMR, Senia Music, Floraria AltfelSponsor: GarantiBankParteneri media: CARIERE, Agerpres, Observatorul cultural, Bookhub, Business24, Ziare.com, Ceasca de cultura, Agentia de Carte, Societatea muzicala, 4 arte, Online Gallery.