Dirijorul Cristian Macelaru, dupa castigarea premiului Grammy: E important sa cream lucrari de arta si sa lasam un testament al frumusetii

"Cum nu sunt singurul roman care a obtinut acest premiu, ma bucur ca au mai existat si alti romani care au mai primit aceasta distinctie, ceea ce e dovada faptului ca exista valori culturale cu care ne putem mandri si care sa fie exemple pentru o generatie tanara care se intreaba unde-si vor gasi ei locul in societatea globala a secolului XXI. Si acesta este motivul pentru care ma bucur ca un roman a castigat inca o data premiul", a declarat Cristian Macelaru, luni.El a mai afirmat ca e o mare onoare sa fi fost asociat cu acest premiu, iar faptul ca votul care decide acordarea acestuia e facut de membrii academiei de inregistrari, care sunt toti cei care au mai facut alte discuri in trecut, reprezinta "un lucru semnificativ"."E, sigur, un premiu care aduce o recunoastere a unui efort pe care cu totii l-am depus pentru a crea acest disc cu muzica lui Wynton Marsalis, iar impreuna cu Nicola Benedetti si cu Orchestra Simfonica din Philadelphia am avut posibilitatea sa facem aceasta inregistrare care, cred eu, este o lucrare foarte importanta in a defini un stil muzical care este foarte interesant al acestui autor, o noua voce a unui compozitor pur american, care aduce impreuna cu sine elemente de jazz, elemente din lumea muzicii contemporane", a spus el.Vorbind despre proiectele viitoare, Cristian Macelaru a aratat ca acestea nu se leaga neaparat de obtinerea acestui premiu."Intotdeauna am fost un mare 'promovator' al muzicii contemporane, al muzicii secolului XXI. Continui in acelasi fel cu muzica lui Wynton Marsalis, dar si cu alti compozitori, dar, sigur, cu orchestrele mele cu care activez in Koln, la fel si la Paris. Am multe proiecte cu discuri care vor iesi cu muzica 'mai veche', ca sa spun asa. Dar", a mai spus dirijorul.Cristian Macelaru a adaugat ca. "Voi avea concert in curand", a incheiat dirijorul.Duminica,- Concertul in re major pentru vioara si orchestra si Suita pentru vioara - inregistrat la casa Decca.Macelaru este, dupa maestrul Christian Badea, care a fost recompensat cu pretioasa aceasta distinctie in anul 1985.In noiembrie 2019,, care va fi preluata incepand cu anul 2021.Cristian Macelaru este actualul dirijor sef al Orchestrei Radiodifuziunii WDR din Koln - Germania.