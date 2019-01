Germania, somata de conducerea Galeriilor Uffizi sa returneze o pictura furata de nazisti

"La Germania restituisca a #Firenze il dipinto rubato dai #nazisti". Appello del direttore Eike Schmidt. Il quadro "Vaso di fiori" di Jan van Huysum fu sottratto a Palazzo #Pitti da soldati della #Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale https://t.co/25YQThFmmk pic.twitter.com/rImfrC918L - Gallerie Uffizi (@UffiziGalleries) 1 January 2019

"Germania are datoria morala sa returneze acest tablou muzeului nostru", spune seful Galeriilor Uffizi din Florenta, Eike Schmidt, si el de nationalitate germana, informeaza Reuters Pictura "Vaza cu flori", care valoreaza milioane de dolari, a fost prezentata publicului in 1824, cand a fost achizitionata de marele duce Leopold al II-lea pentru colectia sa de arta . Tabloul a ramas in Palazzo Pitti pana in 1940, cand a fost dusa intr-un sat din apropiere pentru a fi pastrata pe parcursul razboiului. Trei ani mai tarziu a fost descoperita de trupele naziste si, cel mai probabil, dusa in Germania, unde a reaparut in posesia unei familii, in 1991, dupa reunificarea tarii.Intermediarii cer bani in schimbul picturii, dar conducerea galeriei italiene refuza sa faca asta, scrie sursa citata. Toate eforturile depuse pentru recuperarea pe cale legala a picturii au esuat, Germania sustinand ca nu poate interveni pentru ca toate crimele comise cu mai bine de 30 de ani in urma s-au prescris."Germania nu ar trebui sa aplice aceste restrictii in cazul operelor de arta furate in timpul razboiului", sustine Schmidt.In sprijinul demersului sau, acesta a atarnat simbolic in galerie o fotografie alb-negru a faimosului tablou care lipseste, pe care scrie cu rosu "furata" in limbile italiana, engleza si germana.