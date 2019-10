Icoana din bucataria unei batrane a fost vanduta cu 24 de milioane de euro

Elderly woman is millionaire after Cimabue painting in her kitchen sells for record feehttps://t.co/H7MkSAuzQR pic.twitter.com/DcxEfXIMXS - Pauline Loven 🇪🇺🇸🇪🇬🇧🇮🇪🔸🕷#FBPE (@periodwardrobe) October 28, 2019

Suma a crescut la 19,5 milioane de dolari in timpul licitatiei, fara taxe, dupa ce tabloul de mici dimensiuni (25,8 cm pe 20,3 cm), care il reprezinta pe Hristos inconjurat de un grup de oameni cu atitudini agresive si fete schimonosite, fusese estimat la intre 4 si 6 milioane de euro, informeaza AFP.Casa de licitatii Acteon, organizatoarea vanzarii, nu a precizat care a fost profilul cumparatorului acestei lucrari, descoperite din intamplare, in timpul unei mutari, in bucataria unei batrane de Compiegne, nu departe de Paris. Este prima data in decenii cand un tablou de Cimabue este scos la licitatie."Aceasta lucrare devine pictura primitiva (dinainte de 1500) cea mai scumpa din lume (...) si, de asemenea, a saptea cea mai scumpa pictura veche din lume, dupa Salvator Mundi (2017), de Leonardo da Vinci, Masacrul Inocentilor, de Rubens (2002), Portretul lui Cosimo de Medici, de Jacopo da Pontormo (1989), Portret de femeie, de Rembrandt (2000), Portretul lui Lorenzo de Medici, de Raphael (2007) si Marele Canal, de Canaletto (2005)", a indicat intr-un comunicat Acteon.Printre cei opt ofertanti se numarau muzee. Licitatia a inceput la 3 milioane de euro, iar trei dintre dintre ofertanti s-au aflat in sala."Hristos batjocorit" a fost realizat in tempera pe baza de ou si fundal din aur, pe o plansa din lemn de plop, si facea parte dintr-un diptic din 1280, in care erau reprezentate, pe opt panouri de dimensiuni asemanatoare, scene din ciclul Patimilor. Pana in prezent, sunt cunoscute doua dintre aceste scene: "Biciuirea lui Hristos" (aflata in colectia Frick, in New York) si "Fecioara Maria asezata pe tron cu fiul ei, inconjurata de doi ingeri" (National Gallery, in Londra).