Oltenii s-au suparat. Primarii din Slatina si Craiova vor sa ii retraga titlul de cetatean de onoare caricaturistului Stefan Popa Popa's

Primarul din Slatina, Emil Mot, vrea sa ceara Consiliului Local Slatina retragerea titlului de cetatean de onoare al orasului Slatina acordat artistului Stefan Popa Popa'S pe motiv ca a spus lucruri grave la adresa oltenilor, intr-o emisiune la un post local. Primarul este suparat pentru ca artistul i-a facut pe olteni "ciurucuri"."Constat cu foarte mare regret ca anumite personalitati ajung sa derapeze mult in discursul public, gandesc in clisee si prefera sa gafeze decat sa isi recunoasca o greseala. De aceea, am ales sa le solicit colegilor din Consiliul Local sa-i retraga calitatea si demnitatea de cetatean de onoare al orasului Slatina domnului Stefan Popa Popa'S pentru lucrurile grave pe care le-a spuns la adresa oltenilor. Domnule Popas, nu meritati niciun fel de recunostinta din partea orasului nostru si in numele slatinenilor va recomand sa va cereti scuze public! Mandru ca sunt slatinean, mandru ca sunt oltean!", a scris, pe reteaua de socializare, Emil Mot, primarul orasului Slatina.Si Primaria Craiova a anuntat, luni, ca propunerea de retragere a titlului caricaturistului Stefan Popa Popa's se va afla pe masa consilierilor locali la urmatoarea sedinta, care va avea loc in data de 25 iulie.In comunicatul remis, luni, de Primaria Craiova, primarul orasului, Mihail Genoiu, anunta ca va sustine retragerea titlului de cetatean de onoare oferit caricaturistului Popa Popa's."Craiova a fost si este, cu siguranta, unul dintre cele mai importante orase ale Romaniei, iar faptul ca locuitorii acestui mare municipiu aleg sa lucreze in alte regiuni demonstreaza o buna pregatire in domeniile in care acestia profeseaza. Astfel de declaratii denigratoare, sustinute cu atata vehementa in spatiul public de domnul Stefan Popa Popa's nu pot fi demne de o persoana cu inalte pretentii culturale si care este reprezentantul unui oras cosmopolit cum este Timisoara, gestul dansului fiind cu atat mai regretabil din postura sa de Cetatean de Onoare al Municipiului Craiova. Odata ce a acceptat acest titlu in 2005, dl. Stefan Popa Popa's a devenit la randul dansului un ambasador al oltenilor, al craiovenilor care i-au conferit aceasta distinctie. In calitate de Primar al Municipiului Craiova, sustin initiativa consilierilor PSD si a craiovenilor care au dezavuat gestul lui dezonorant in mediul online si au cerut insistent retragerea titlului de Cetatean de Onoare conferit domnului Stefan Popa Popa's in anul 2005", a transmis primarul Craiovei.Caricaturistul Stefan Popa Popa's spune insa ca afirmatia i-a fost scoasa din context si ca s-a referit doar la oltenii pe care i-a intalnit in centrul Timisoarei, acolo unde a stat o saptamana si a facut gratuit caricaturi."Afirmatia mea ca oltenii sunt 'ciurucuri' a fost scoasa din context. Eu am povestit (la un post tv local - n.r.) ca am stat o saptamana in Timisoara, acolo unde am facut gratuit caricaturi. Am spus ca au venit sa le fac caricaturi olteni care nu au spus 'buna ziua'si nu au cerut voie sa se aseze pe scaun, iar, la final, dupa ce au vazut caricatura nici macar nu au spus 'multumesc'. Ii auzeam in schimb cum stateau la rand si vorbeau cu 'fusei', 'ma dusei'. Am vorbit despre acele persoane care nu au cei sapte ani de acasa", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, caricaturistul Stefan Popa Popa's.Artistul plastic a mai precizat ca nu a intentionat sa jigneasca oltenii in general si a subliniat ca ii apreciaza, dezvaluind ca si mama sa e olteanca si ca are si prieteni olteni care stau in Banat."Si Oltenia are oameni de valoare. Am prieteni scriitori din Oltenia care stau in Banat, pe care ii apreciez foarte mult, Sunt multi oameni de valoare si in Oltenia. Si mama mea este din Oltenia. Eu cred ca nu au fost corect informati cei din judetul Olt", a mai spus Stefan Popa Popa's.In prezent, caricaturistul este cetatean de onoare in 26 de orase din tara, unde a obtinut 100 de premii. Pe plan international a fost medaliat de 58 de ori. Este membru al Fundatiei pentru Stiinta si Arte a Academiei Cita din Roma si membru al Asociatiei Artistilor Plastici (UNESCO), a creat Academia Popa's, scoala romaneasca de caricatura si a publicat caricaturi in principalele ziare si reviste din toata lumea.