Record: Un iepure de otel a fost vandut cu 91,1 milioane de dolari (Video)

"Rabbit", un mulaj din otel al unui iepure gonflabil de jucarie, a depasit recordul stabilit de tabloul "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) ", al britanicului David Hockney, vandut pentru 90,3 de milioane de dolari la mijlocul lunii noiembrie, tot de catre Christie's la New York, informeaza AFP.Desi aceasta sculptura-vedeta a licitatiei de primavara de la Christie's a fost adjudecata pentru 80 de milioane de dolari, acelasi pret obtinut de lucrarea lui Hockney, in urma adaugarii comisioanelor, pretul sau final a ajuns la 91,075 milioane de dolari.In mod neobisnuit pentru o lucrare atat de scumpa, sculptura de 104 centimetri, parte a unei serii de trei realizate de Koons in 1986, a fost adjudecata de catre o persoana aflata in sala.Christie's nu a vrut sa dezvaluie identitatea cumparatorului, multumindu-se sa precizeze ca la licitatie au participat colectionari din intreaga lume.Prin aceasta vanzare, Koons (64 de ani) si-a recuperat recordul detinut inainte de a fi detronat pentru scurt timp de David Hockney.Lucrarea sa "Balloon Dog", vanduta pentru 58,4 milioane de dolari in 2013, detinuse acest record timp de cinci ani.Una dintre cele mai cunoscute lucrari ale artistului, "Rabbit" provine din colectia lui S.I. Newhouse, fostul patron al grupului de presa Conde Nast (decedat in 2017), care include revistele Vanity Fair, Vogue si The New Yorker.