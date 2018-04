Un tablou de Marc Chagall, descoperit la 30 de ani dupa ce a fost furat. Hotul scapa nepedepsit

Ziare.

Tabloul "Othello si Desdemona", realizat in 1911, a fost furat in 1988, alaturi de alte opere de arta semnate de Pierre-August Renoir, Pablo Picasso si Edward Hopper, din apartamentul newyorkez al sotilor Ernest si Rose Heller, se arata in comunicatul FBI, citat de AFP.Tabloul in ulei a fost recuperat de agentii federali anul trecut, cand un barbat din statul american Maryland a contactat FBI.Barbatul incercase sa il vanda printr-o galerie de arta din Washington, dar proprietarul acesteia a banuit ca este vorba despre o opera furata pentru ca lipseau documentele privind autenticitatea si provenienta.Barbatul din Maryland cumparase tabloul de la persoana care il furase din apartamentul lui Heller.FBI a mai spus ca hotul era o persoana care avea acces regulat in cladirea unde se afla apartamentul sotilor Heller. Jaful a avut loc pe cand cuplul era in vacanta.Agentii federali transmit ca barbatul din Maryland si hotul nu pot fi pusi sub acuzare pentru ca fapta este prescrisa.Mostenitorii cuplului Heller vor sa scoata tabloul la licitatie.