5 motive pentru care cititul e extrem de important

Unele lucruri sunt invatate inconstient de la alte persoane, mai ales atunci cand suntem mici si preluam multe dintre comportamentele parintilor nostri (reactiile la anumite situatii, unele obiceiuri); unele sunt instinctive (invatam sa mestecam mancarea, sa mergem), iar multe dintre comportamente sunt invatate constient, pentru ca ne propunem sau pentru ca cei din jurul nostru ne indeamna sa o facem (sa salutam, sa aruncam gunoiul in cos sau sa citim si sa scriem).Unii dintre noi cocheteaza cu cititul de la o varsta frageda, astfel ca pe la 4-5 ani reusesc sa isi scrie numele si sa recunoasca cateva litere din alfabet, toate acestea la indemnul si cu ajutorul unui adult, care poate facilita descoperirea literelor si, ulterior, intelegerea alaturarilor de cuvinte. Astfel, ne insusim cititul, care devine o activitate cursiva, automata.Fiecare dintre noi are, insa, propriul ritm de dezvoltare si invatare, asadar este recomandata implicarea cat mai devreme a copilului in activitati de scriere si in universul lecturii.De ce este, totusi, atat de important sa citim?● insiruirea de cuvinte, odata citita, formeaza in creierul nostru diferite imagini;● citind, ne putem imagina continuarea povestii, precum si diferite variante de final;● informatiile insusite de-a lungul lecturii, indiferent de genul de scriere, ne pot ajuta sa gasim solutii pentru situatiile cu care ne confruntam in viata cotidiana.● o parte semnificativa din ceea ce citim ramane stocata in memorie - astfel, ne insusim informatia, pe baza careia ne putem dezvolta unele abilitati;● in functie de interesele noastre, suntem liberi sa descoperim o multitudine de universuri culturale, istorice sau literare;● cu cat citim mai des si cu cat avem lecturi mai variate, cu atat invatam sa scriem corect si original.● interesul pentru citit poate deveni baza pentru relatiile de prietenie (sa ne gandim, de pilda, la cluburile de lectura);● descoperind povestile si trairile personajelor din carti, avem sansa de a empatiza cu acestea;● citind despre reusitele unor persoane, ne poate creste increderea in sine;● pe masura ce citim mai mult si mai diversificat, stima noastra de sine creste, deoarece dispunem de un volum crescut de informatii si cunostintele noastre sunt tot mai variate.● citirea unui text este o activitate complexa prin care ne insusim atat continutul scrierii, cat si modul de exprimare, ne imbunatatim intonatia si invatam regulile de punctuatie;● citind, invatam in permanenta cuvinte noi, care ne imbogatesc vocabularul si ne ajuta sa ne exprimam mai usor in viata de zi cu zi;● capacitatea noastra de concentrare este solicitata in timpul lecturii, iar astfel ne antrenam atentia pe o perioada mai lunga de timp;● de asemenea, rabdarea ne este pusa la incercare atunci cand suntem foarte curiosi care va fi deznodamantul, dar alegem sa nu citim finalul, ci sa descoperim povestea pagina cu pagina.Cititul este o activitate relaxanta care, in plus, ne ajuta sa ne dezvoltam o multime de abilitati.De asemenea, lectura este accesibila tuturor: indiferent daca dorim sa ne achizitionam cartile de la o librarie online sau fizica sau daca vrem sa le imprumutam de la biblioteca, exista variante pentru fiecare dintre noi.Mai mult decat atat, toate cartile pe care le citim contribuie la evolutia noastra personala.