5 titluri noi pe care le poti comanda acum pe Libris.ro

A citi o carte reprezinta o buna modalitate de recreere, o ocazie de a pasi dincolo de cotidian si de problemele de zi cu zi, astfel ca o buna lectura reuseste sa iti transforme ziua intr-una vesela si mai ales creativa.Cititul ar trebui sa devina o preocupare a tuturor pentru ca face mult bine. Stimuleaza inteligenta, memoria si capacitatea de concentrare, imbunatateste abilitatile de comunicare si mai ales reuseste sa ne tina pe tot parcursul lecturii departe de stres.A alege o carte buna reprezinta una dintre preocuparile care s-ar putea sa ne faca mult bine, sa ne recreeze, identificand astfel titlurile cele mai bune.Acest titlu este de departe una dintre cele mai emotionante carti, fiind prezentate in imagini si povesti de viata femei din peste 50 de tari. Autoarea, Mihaela Noroc, a reusit sa transforme acest titlu intr-o carte de un adevarat succes, fiind tradusa in mai multe limbi si considerata un adevarat proiect artistic, creat de un roman. Cartea reprezinta un indemn pentru autenticitate, diversitate si demnitate.Iata un alt titlu interesant pentru persoanele preocupate de felul in care arata. Cu toate ca se spune ca rasul ingrasa, autoarea cartii, dr. Simona Tivadar, contrazice acest lucru.Este o carte care incearca sa contrazica pseudostiinta, cea careia ii cad prada oamenii naivi si demonstreaza punctual cateva dintre adevarurile ce pot fi verificate prin stiinta. Este o carte despre alimente, corp omenesc, bichimie. Cu zambetul pe buze, dr. Simona Tivadar, reuseste sa contrazica teoriile nestiutoare si sa arate mai exact ce inseamna mancare sanatoasa, vitamine, antioxidanti si calorii.Iata o carte scrisa de Lindsay Jayne Ashford in care Agatha Christie are rolul principal. Fiind dezamagita de o casatorie nefericita, Agatha se urca in Orient Express si de aici apare toata actiunea cartii.In carte toti pasagerii au un anumit trecut, iar femeile stau prada nefericirii din trecutul lor, un trecut pe care il protejeaza cu multa grija. In timpul calatoriei cu Orient Express, ajung spre Orientul Mijlociu si astfel vietile lor paralele se vor intersecta destul de mult. Este o carte in care predomina suspansul, o carte pusa sub semnul suferintei si a emotiilor puternice.Iata una dintre cartile de mare succes in acest an. Este o meditatie asupra ambitiilor noastre, avand in rol principal pe Yanis si Vera, un cuplu ce au tot ceea ce isi doresc, se iubesc mult si au trei copii minunati. Yanis este asociat cu Luc, fratele Verei, si din cauza unor neintelegeri este nevoit sa o ia de la capat, intr-un nou business, fiind ajutat de Tristan, un client care il admira destul de mult pe Yanis. Cu toate ca totul parea perfect la inceput, apar numeroase probleme carora Yanis trebuie sa le faca fata, fara sa isi implice familia. Dar, totusi, va putea sa mearga mai departe si sa nu ii afecteze atat de mult pe cei apropiati, iar relatia cu Vera sa reziste?Cartea prezinta povestea lui Liza McCullen, o fata care doreste sa stea departe de trecutul sau, insa nu poate sa il uite. Cu toate acestea, isi gaseste linistea in Silver Bay, o comunitate foarte unita. Ajunge aici, de dragul fiicei sale, Hannah. Cu toate acestea, linistea ii este spulberata de Mike Dormer, care vine ca oaspete in hotelul matusii sale. Acesta ii aduce temerea ca ar putea sa ii distruga tot ceea ce a creat aici, de la afacere si pana la golful cu balenele, modalitatea sa de a se recreea, dar si convingerea ca nu va mai putea sa iubeasca niciodata.