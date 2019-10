Ambasadorul Hans Klemm, la inaugurarea "American Shelf" in Hunedoara: Educatia este esentiala pentru sanatatea democratiei noastre

Ziare.

"In SUA am ajuns la concluzia caAsadar, ii felicit si pe cetatenii hunedoreni care au luat decizia de a sprijini Consiliul Judetean tocmai pentru a mentine si pastra acest sistem extraordinar de biblioteci publice. Inchei solicitandu-va dumneavoastra, tuturor: folositi aceste carti! In cele din urma, ele nu au nicio valoare daca raman pe raft", a spus, in discursul sau, ambasadorul SUA."Raftul American" a fost amenajat in sala de lectura a Bibliotecii Judetene si cuprinde lucrari de referinta din literatura americana clasica si contemporana, carti de invatare si predare a limbii engleze, dar si volume despre geografia, istoria si politica externa a Statelor Unite.Intre autorii care pot fi cititi, in original, se numara William Faulkner, Jack Kerouac, Mark Twain, F. Scott Fitzgerald, John Steinbeck sau Truman Capote.Donatia va intra in patrimoniul Bibliotecii Judetene Hunedoara - Deva si va putea fi consultata de profesori, elevi sau de publicul interesat."Eu consider ca acest dar pe care ni l-ati facut este un pas important. Practic, am pus bazele unei prietenii intre Ambasada SUA si Biblioteca Judeteana. Eu imi doresc ca, in viitor, Biblioteca Judeteana sa detina un 'American Corner'. Avem resurse, avem potential, avem personal pregatit sa faca fata acestei provocari. Sta doar in puterea noastra sa putem realiza acest demers", a spus, la randul sau, directorul institutiei de cultura, Sebastian Bara.La inaugurarea "American Shelf" au fost prezenti prefectul judetului Hunedoara, Fabius Kiszely, presedintele Consiliului Judetean, Mircea Bobora, inspectorul scolar general, Maria Stefanie, alti invitati, scriitori si tineri elevi din Deva.O donatie similara a fost facuta si la Resita: