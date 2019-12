Ambasadorul SUA, Hans Klemm, ii incurajeaza pe parinti sa-si indemne copiii sa citeasca

Ziare.

com

Presedintele Asociatiei Ovidiu RO, Maria Gheorghiu, le-a citit mai multor copii, vineri, la Filiala Emil Garleanu a Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, cartea "Bicicleta fermecata" de Mihaela Cosescu, iar Hans Klemm, varianta in limba engleza (foto).Klemm a afirmat ca i-ar incuraja pe toti parintii romani sa-si indemne copiii sa citeasca. In opinia sa,, iar cu cat cineva citeste mai mult, cu atat mai bine.Diplomatul este de parere ca, pe de o parte, sistemul educational romanesc produce "talent incredibil", dar pe de alta parte, e multa munca de facut privind imbunatatirea calitatii rezultatelor, precizand ca aceste lucruri sunt valabile si in SUA.Mihaela Cosescu, autoarea cartii, a spus ca vinerea aceasta se implinesc doi ani de cand i-a spus povestea din "Bicicleta fermecata" fiului sau, in seara de Mos Nicolae, cand acesta nu putea sa adoarma.Ea a precizat ca aceasta carte a fost publicata in aprilie 2018 si ca varianta in limba engleza a aparut anul acesta."E o poveste care, de fapt, s-a scris in sufletul meu cand eram de varsta lor si cand petrecem vacantele la bunici si mergeam la livada, la padure, cu oile sau cu caprele si amintirile acelea care s-au strans acolo au iesit la iveala fara sa-mi dau seama in aceasta poveste. E o poveste despre copilaria bunicilor nostri, despre o fetita care avea patru ani, a vazut o carte postala cu o bicicleta (...), la inceput a asteptat sa-i aduca Mos Craciun o bicicleta, dar asta nu s-a intamplat. Ani la randul a muncit si a impletit ciorapi si fulare pentru a-si cumpara o bicicleta (...), mereu erau alte prioritati si nu a ajuns sa-si cumpere aceasta bicicleta, dar la un moment dat a facut un gest de bunatate si cineva i-a spus: 'Ia sa-ti dau si eu ceva, dar nu am decat bicicleta mea veche si ruginita'", a spus Cosescu.Ea a mentionat ca Zamfira avea 74 de ani cand a primit bicicleta, pe care a pornit "intr-o calatorie fascinanta", pe parcursul careia intinereste si ajunge sa fie din nou copil.La randul sau, Brandi Bates a mentionat ca a organizat acest eveniment in calitate de fondator al, care ii incurajeaza pe parinti sa le citeasca 20 de minute in fiecare zi copiilor din momentul in care s-au nascut.