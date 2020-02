Anticariat vs Librarie: Avantaje si dezavantaje

Ziare.

com

De fapt, provenienta acestora nu este importanta. Ceea ce conteaza cu adevarat este dorinta de a citi.Cu toate acestea, anticariatul prezinta o serie de avantaje in pofida celorlalti promotori si distribuitori ai culturii.Cum ar fi sa-ti poti face toate poftele literare fara sa intri in faliment? Ei bine, acest lucru este posibil.Preturile cartilor dintr-un anticariat sunt mult mai mici decat cele practicate intr-o librarie.Daca frecventezi un astfel de loc, iti permiti sa cumperi o carte, doua sau chiar trei si, la sfarsitul sesiunii de cumparaturi, vei constata ca ti-au mai ramas ceva banuti pe care sa-i poti pune deoparte!Intr-adevar, intr-o librarie vei gasi intotdeauna doar carti noi, majoritatea cu miros de tipar proaspat.Daca stai bine sa te gandesti, nu ai nevoie de o coperta imbracata in tipla pentru a te bucura de o lectura buna. Probabil ca nici nu o vei parcurge a doua oara, insa te incanta ideea ca esti primul cititor.Totodata, cine a spus ca intr-un anticariat sunt doar carti vechi, ponosite, culese din podurile prafuite ale caselor? Poate nu stiai, insa in anticariate nu exista carti care sa se dezintegreze.De fapt, aici vei gasi doar carti in stare buna, foarte buna si impecabila. De asemenea, vei descoperi multe carti noi-noute, provenite din lichidarile de stoc ale editurilor tale preferate!Pe langa povestea scrisa a cartii, mai exista si povestea traita, de la editura si pana la rafturile pe care aceasta s-a plimbat.Fiecare colt indoit, dedicatie, subliniere, gand strecurat printre randuri si semn de carte ratacit printre pagini contribuie la istoria personala a acelei carti.Asa poti afla pe unde a umblat, informatii despre ultimul cititor si, uneori, chiar despre cel care a daruit cartea.In fiecare an, milioane de carti sunt tiparite in toata lumea. Acest lucru presupune sacrificarea a milioane de copaci. Prin urmare, i-ai face naturii un mare serviciu daca ai accepta sa cumperi carti care au fost deja editate.Astfel, vor fi tinute sub control cererile pentru noi tiraje, implicit taierile de copaci. Natura te va rasplati cu oxigen si dragoste!Intr-un anticariat ai sansa sa gasesti cartea copilariei tale. Cu putin noroc, poate are dedicatie si iscalitura din partea autorului. Daca te plimbi cu atentie printre rafturi, vei avea ocazia sa descoperi si alte carti cu autograf.Pentru un adevarat iubitor de lectura, este de-a dreptul incantatoare ideea unei analize grafologice a darelor pe care penita scriitorului preferat le-a lasat pe hartie.Modul in care pune punctul pe i poate spune multe despre un om. Asa se creeaza o conexiune si mai mare cu autorul respectiv.De asemenea, orice vanator de comori literare se va bucura sa descopere ca pe rafturile unui anticariat exista carti rare, carti care nu se mai editeaza si chiar editii princeps.In vreme ce unii cititori se lasa sedusi doar de mirosul de tipar proaspat, adevaratii iubitori de lectura adora mirosul pe care il lasa timpul peste filele unei carti bune. Apropo, a ce miros cartile dintr-un anticariat?Orice ar spune oamenii de stiinta, parca nu e vorba doar despre motorina sau migdale. Parca aceste carti miros a casa bunicilor, a vremuri fara griji, a vacanta si amintiri dulci. De fapt, cartile dintr-un anticariat miros a orice isi doreste cititorul.Niciodata nu stii cu adevarat ce te asteapta intr-un anticariat. Poate fi o carte care iti va raspunde la toate framantarile personale sau poate fi o carte care iti va da toata lumea peste cap.Poate fi o carte pe care vei vrea sa o tii doar pentru tine sau poate fi o carte pe care vei dori sa o imparti cu toata lumea.Oricare ar fi raspunsul, o cartea dintr-un anticariat te va ajuta mereu sa te apropii si mai mult de cea mai buna versiune a ta.