Biblioteca Bookster livreaza cartile acasa in perioada starii de urgenta

Ziare.

com

Serviciul de livrare acasa pe perioada starii de urgenta este oferit gratuit tuturor companiilor care au un abonament la serviciile corporate oferite de Bookster (livrare, campanii de incurajare a lecturii, recomandari personalizate etc.).La fiecare imprumut de carte, cititorii pot alege unde isi doresc sa fie facuta livrarea: acasa sau la birou.Livrarea cartilor la sediul companiilor care au abonament la serviciile corporate oferite de Bookster a continuat neintrerupt si in aceasta perioada, pentru cei care au mers la birou.Biblioteca Bookster si-a dorit sa fie aproape si de abonatii care lucreaza de acasa, mai ales ca atat izolarea, cat si teama de situatia neobisnuita prin care trecem cu totii pot fi cauze de stres.Astfel, pe langa livrarea acasa a cartilor imprumutate , booksterii au acces prin platforma online www.bookster.ro si la mii de articole, prezentari video, carti electronice sau podcast-uri grupate in colectii specifice perioadei de criza.Nu lipsesc lecturile pe teme actuale si utile, ca lucrul de acasa sau gestionarea anxietatii cauzate de incertitudine sau resursele utile pentru parinti ("Scoala de Acasa", Lecturi scolare pentru copii, Povesti de seara pentru copiii mai mici, Cum invatam copiii sa invete singuri) si povesti scurte.O alta initiativa de adaptare la criza este legata de dezinfectarea cartilor.Inca din prima zi dupa anuntarea starii de urgenta, Bookster a luat masurile necesare de siguranta: toate cartile din biblioteca au fost dezinfectate, iar cartile care se intorc de la cititori sunt tinute in carantina cateva zile in plus fata de traseul lor obisnuit de o saptamana intre doi cititori diferiti. Acestor masuri li se adauga reguli suplimentare de igiena a angajatilor - acestia se spala pe maini, se dezinfecteaza frecvent si poarta manusi si masti de protectie.spuneMomentele libere, pe care multi dintre noi nu le aveam pana acum, pot fi vazute ca o oportunitate de a invata ceva nou sau de a reciti autorii clasici.Declansarea crizei a reprezentat o noua provocare pentru diversificarea tipurilor de lecturi si a suporturilor pe care acestea pot fi citite, precum podcasturi si e-books.Rafturile digitale ale bibliotecii sunt imbogatite zilnic cu articole, discursuri si interviuri din domenii variate.Bookster si-a propus sa ofere o doza de calm si normalitate in viata cititorului prin lecturi relevante pentru situatia de criza prin care trecem cu totii. Biblioteca este mereu in cautare de solutii pentru a aduce putina bucurie in viata celor care simt nevoia de distragere de la evenimentele curente - de la campanii de motivare si incurajare a lecturii, pana la provocari care sa animeze statul acasa.(cititoarea Adelina A.)(cititoarea Simona U.)(cititoarea Mihaela M.)Despre BooksterBookster este prima biblioteca publica moderna din Romania. De la deschiderea bibliotecii in 2013, cei 75.000 de cititori au facut peste 3 milioane de imprumuturi.Acestia au acces gratuit la 100.000 de carti, articole, studii de caz si materiale video din diferite domenii, de la dezvoltare personala si profesionala, la hobby-uri, beletristica si carti de copii, accesand www.bookster.ro