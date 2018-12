Carti pe care e bine sa le citesti copilului in perioada Sarbatorilor

Ziare.

O idee foarte buna pentru a-i ajuta in aceasta perioada este sa le citesti o poveste interesanta, care sa le capteze atentia, dar care sa ii si invete ceva.Clasica "" nu are cum sa lipseasca. Micul monstrulet tafnos, care are doar un caine drept prieten, va invata ce inseamna Craciunul si ca nu doar darurile aduc fericirea, dar si ca bucuria poate veni din locul acela din care te astepti cel mai putin.O alta poveste clasica ce nu trebuie ratata este "", care aminteste cat de importante sunt visele copilariei. Este de ajutor pentru cei care isi pierd increderea in magia Craciunului. Povestea aduce in prim plan un baietel care incepe sa se indoiasca de existenta lui Mos Craciun si care noaptea se trezeste la geamul unui tren care il duce intr-o calatorie magica la Polul Nord.Nelipsita este si "" de Charles Dickens. Cu siguranta cel mic o sa vada filmul, dar cartea citita alaturi de familie il va ajuta si mai mult sa invete cat de importante sunt lectiile oferite lui Ebenezer Scrooge, care este vizitat de cele trei fantome ale Craciunului Trecut, celui Prezent si celui Viitor.Cand "" este o poveste despre conducatorul consiliului de Craciun care vrea sa transforme sarbatoarea intr-o masinarie de facut bani. Problema este ca toti mosii care i se impotrivesc ajung sa fie transformati in cicolata, iar ultimul care ramane va incerca sa salveze tot. Ajutat de renul sau si Steaua Cazatoare, Mos Craciun va incerca sa indeplineasca dorintele tuturor copiilor si in acest fel sa salveze sarbatoarea si sa ii distruga planul fiorosului Gerold Geronimus Goblynch.V-ati pus vreodata in pielea lui Mos Craciun? Daca nu, puteti incepe cu "", de (J.R.R Tolkien) . Stim cu totii ca mosul primeste an de an o multime de scrisoari, dar iata ca acum a venit si randul sau sa scrie. Aceasta este o carte din care cei mici si cei mari pot afla prin cate aventuri poate sa treaca Mos Craciun si ajutoarele sale.Daca iti doresti ca micutul tau sa afle ce traditii exista in lume de Craciun, de ce exista bradul de Craciun sau cine a trimis prima felicitare, atunci cea mai potrivita alegere este "" de Lesley Sims.O poveste aparte, care ii invata pe copii sa fie buni si sa ajute, este depanata in cartea "" de Christine Leeson si Jane Chapman. Cartea este despre doi soricei care intr-o dimineata gasesc un inger prabusit la pamant, pe care trebuie sa il ajute inainte sa fie prea tarziu.Nu putini sunt copiii care vor sa il intalneasca pe Mos Craciun, dar se pare ca si un om de zapada a dorit acelasi lucru. In cartea "" o sa aflati povestea unui om de zapada care a plecat in cautarea lui Mos Craciun, doar ca drumul pana la batranul cu barba alba va fi plin de peripetii si intamplari care mai de care mai palpitante.