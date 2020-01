Ce (re)citim in 2020: Recomandari de carti de la trei bookstagrammeri romani cu mii de fani pe Instagram

Victor Miron

Am rugat trei tineri romani care au mii sau chiar sute de mii de fani pe Instagram sa ne recomande cateva carti.Primul este Victor Miron, fondatorul proiectului Cartile pe fata, prin intermediul caruia promoveaza cititul . El a reusit sa treaca granita online-ului si a fost promotorul si organizatorul unor evenimente offline precum "mergi cu autobuzul gratis daca citesti o carte", "biblioteca in aer liber" sau "intri gratuit la Gradina Botanica daca ai o carte la tine" in Cluj-Napoca, orasul sau natal. Succesul acestor initiative a avut un ecou national, dar si international, Victor Miron primind multe mesaje de la straini dornici sa organizeze si ei evenimente de acest gen. De ceva vreme, el este curator si organizator de conferinte TEDx. Si aici aduce in fata publicului scriitori si scriitoare, precum si promotori si promotoare ale cititului din Romania.Elizabeth Sagan este o tanara romanca ce are un cont de Instagram dedicat cartilor, cu fotografii care ies din tipare. Creativitatea, naturaletea, pasiunea pentru lectura, perseveranta si mintea curioasa sunt cateva dintre "ingredientele" care au ajutat-o sa-si creeze o comunitate de aproape 150.000 de fani pe reteaua sociala. Ea comunica pe Instagram in engleza, avand astfel o deschidere internationala. A aparut in publicatii precum Bored Panda Metro si altele. De asemenea, a fost speaker la editia de anul trecut a TEDxZorilorWomen James Trevino a adoptat aceeasi strategie de promovare pe Instagram ca Elizabeth, cei doi fiind buni prieteni. Comunica in engleza, posteaza fotografii artistice cu carti si isi animeaza comunitatea care numara peste 237.000 de fani. Un mare fan al literaturii Fantasy si Science Fiction, a atras atentia presei internationale, astfel ca au scris despre el publicatii precum Deutsche Welle Bored Panda sau MSN Sa vedem ce recomandari de carti au cei trei bookstagrammeri romani! @victormiron : 2.121 followers @cartilepefata : 2.616 followersUn roman emotionant despre copii care nu mai au parte de copilarie, povestea lui Teodor care este rapit si pus sa cerseasca pentru un stapan care nu isi stie stapani mania.Imi plac in general jurnalele, iar acesta in mod deosebit. Sunt pagini pline de poezie, pline de viata, pline de emotie, pline de intimitate.Cele sapte povesti antreprenoriale din carte sunt pline de invataminte, iar faptul ca sunt foarte bine scrise te fac sa dai paginile una dupa alta.Aceasta e una dintre cartile pe care le ofer des cadou si e cartea pe care cel mai des o recomanda mai departe oamenii carora le spun despre ea.O colectie de eseuri pe care le recitesc periodic. Daca Eliade ar fi trait in zilele noastre cred ca ar fi putut tine vreo 10 TEDx Talk-uri pornind de la ideile din acest volum. @elizabeth_sagan : 146.000 de followersSeriareprezinta axis mundi-ul intregii opere a lui King. Toate cartile lui se leaga intr-un fel sau altul de conceptul acesta al unui turn care conecteaza toate lumile, dar care se afla in pericol de a se prabusi. Eroul nostru, Roland Deschain, trebuie sa impiedice sa se intample asta si astfel sa-si salveze nu numai propria lume, ci si pe toate celelalte. Imi place cum fictiunea se imbina cu realitatea in cazul operei lui King intr-un mod atat de convingator incat dupa ce citesti aceasta serie te astepti ca in anticariatul care iti place atat de mult sa se afle o poarta catre o alta lume. Trebuie sa va avertizez insa, adevarata actiune incepe de la cartea a doua. Gasiti toata seria la editura Nemira.este o poveste care o sa-ti franga inima, dar daca pot sa fac o paralela catre cuvintele lui Ron Weasley: "o sa suferi, dar asta o sa te bucure". Este o poveste neobisnuita despre lupta pentru supravietuire intr-o lume care nu promite prea multe. Spun neobisnuita pentru ca nu are final fericit, nu exista nicio lumina la capatul tunelului, ci doar un drum obositor si fara speranta in cautare de hrana si adapost intr-o lume in care trebuie sa te feresti de propriii semeni. Asta si disperarea unui tata care incearca tot ce-i sta in puteri sa-si protejeze fiul. Puteti gasi cartea la editura Humanitas.Este genul de serie pe care daca o incepi, citesti din ea pana la 5 dimineata, indiferent de programul din ziua urmatoare. Cel putin asa a fost in cazul meu. Partea buna este ca primele doua carti din trilogie se gasesc deja la editura Nemira. Partea proasta e ca mai avem de asteptat putin pentru a treia.Nu mi-as fi imaginat ca o sa imi placa atat de mult o poveste cu vampiri. Nu strambati din nas, acestia sunt mai putin vampiri cat sunt rezultatul unui virus scapat de sub control - sunt cool, infioratori, indestructibili, o forta a naturii, iar felul in care autoritatile, guvernele si oamenii reactioneaza la ceea ce se intampla mi-a amintit dede Stephen King (o alta carte perfecta pentru impatimitii de literatura distopica pe care o gasesti tot la editura Nemira).Daca va plac cartile fantasy cu uncare sa va faca sa cunoasteti universul cartii mai bine decat pe cel real, cu un sistem magic explicat in cele mai mici detalii si cu personaje perfect construite,de la editura Trei este perfecta. @james_trevino : 237.000 de followersIntotdeauna am fost un mare fan Fantasy, iar recent cartile Science Fiction isi fac tot mai des aparitia pe lista mea de preferinte. Asa ca m-am gandit sa fac o recomandare din fiecare.Este una dintre seriile mele preferate, desi am evitat-o foarte mult timp din cauza comparatiilor cu Tolkien (ale carui carti le ador). Dar cand, intr-un final, am decis sa ma apuc de ea, m-a vrajit complet.este de departe cea mai... sa-i spunem MARE opera de Fantasy pe care am citit-o vreodata. La 14 carti absolut imense (plus un prequel), are poate cel mai uluitorcare a fost scris vreodata. Daca sunteti in cautarea unei lecturi usoare, nu o veti gasi aici. Nu vreau sa spun ca romanele lui Jordan nu sunt placute. Nici pe departe. Am "zburat" prin ele. Dar fac casa para o joaca in materie de intrigi politice si numar de personaje. Dar, oh, merita!In domeniul SF nu cred ca am citit veodata ceva mai bun decat. Actiunea se desfasoara intr-o lume in care oamenii au colonizat o mare parte din sistemul solar si debuteaza cu lupta de putere dintre Pamant, Marte (o colonie devenita independenta) si Centura de asteroizi si celelalte colonii indepartate. Cu nenumarate substraturi sociale, politice si religioase,ilustreaza foarte bine un joc de putere la nivel galactic si ce se intampla cand altceva, ceva strain, este amestecat in aceasta "supa".