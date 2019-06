CEO-ul DHL Romania si-a lansat o carte pentru copii. Banii vor ajunge la un ONG caritabil

Ziare.

Intitulata "Sophia the Starfish", cartea este cea de-a doua poveste din seria caritabila "Stories out of the Box" si a fost lansata marti seara, potrivit unui comunicat de presa remis miercuri"Sophia the Starfish, fabula in versuri a CEO-ului DHL Daniel Kearvell, este povestea unei stele de mare care isi doreste sa fie acceptata de celelalte vietuitoare marine care o resping pentru ca este diferita de ele. Sophia este o carte inspirata de povestile de seara spuse celor doua fiice ale lui Daniel Kearvell - Maya si Sophia, amandoua imprumutandu-si numele unor personaje de basm", se arata in document."Este important sa avem grija de felul in care copiii nostri cresc si de modelele pe care le urmeaza in viata, iar cartile mele ascund mesaje despre acceptarea diferentelor, integrare si armonie, strecurate in povesti pe gustul celor mici.M-am bucurat intotdeauna de scris si am vrut sa-i dau fiicei mele ceva care sa poata pastra, ceva ce am creat pentru ea. Cele mai bune idei si inspiratii vin din ceva care este mai aproape de inima", a declarat Daniel Kearvell, citat in comunicat.Banii stransi din vanzarea cartii vor ajunge la Te Aud Romania, o organizatie non-guvernamentala care are in grija peste 2.000 de copii din medii defavorizate, potrivit sursei citate.Mai mult, Kearvell a dat deja un cec de 2.000 de euro organizatiei, bani pe care i-a strans din vanzarea primului volum, numit "Maya the Mouse"."Nu cred ca Sophia the Starfish va fi ultimul volum. Mai am cinci nepotele, toate fetite, carora ar trebui sa le scriu si lor cate o poveste. Este important ca toti copiii sa primeasca mesaje corecte despre cum sa se raporteze la viata, iar mesajele transmise prin intermediul povestilor sunt cele mai usor acceptate de copii.De altfel, feedbackul lor este cel mai important pentru mine, pentru ca este cel mai sincer", a mai precizat CEO-ul DHL.Daniel Kearvell este Managing Director DHL Romania. Este britanic si locuieste de sapte ani in Romania, dupa ce a stat in Qatar.