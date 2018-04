Cum ii obisnuim pe copii sa citeasca si de ce povestea e importanta in societate - intalnire cu un scriitor pentru cei mici

Mai citesc copiii astazi?

Deplangem constant un interes din ce in ce mai scazut pentru carte.

Prietenii imaginari sunt personaje intr-una dintre carti. Ati avut prieteni imaginari in copilarie?

Cum arata laboratorul unui scriitor de literatura pentru copii?

Cum vede lumea un scriitor pentru copii, mai frumoasa?

Are povestea un rol in societate?

Michelle Cuevas scrie carti pentru copii, iar asta o face sa vada lumea cumva mai optimist. Ne povesteste, intr-un scurt interviu pentru Ziare.com, ca asa a fost inca din copilarile, in vremea cand era o adevarata provocare sa citesti cat mai mult, inainte de a adormi.Autoare a sase carti, traduse cu succes in peste 20 de tari, Cuevas este cunoscuta in randul tinerilor cititori romani datorita celor doua volume traduse in romana:(Editura Arthur, 2016, traducere de Laura Sandu) si(Editura Vlad si Cartea cu Genius, 2017, traducere de Radu Paraschivescu), doua dintre cele mai apreciate titluri ale sale - volumulurmeaza sa fie ecranizat de Fox Animation, iara fost desemnata cea mai buna carte a anului de publicatiile Time, People, The Boston Globe.Scriitoarea semneaza si scenarii de filme de animatie, printre care si Follow Your Heart, prezent in selectia finala a Premiilor Oscar 2018, la sectiunea scurt metraj de animatie.Cand nu scrie povesti si romane, picteaza acuarele si deseneaza, canta la banjo si se plimba cu cel mai bun prieten al ei, un ciobanesc de Berna.Copiii citesc multe serii si benzi desenate. Cred ca, zilele acestea, copiii sunt atrasi de carti care au o actiune distractiva sau personaje nostime. Incerc sa le imbin pe acestea doua in cartile mele cu emotia.Recunosc ca ma ingrijoreaza putin cand vad copii complet preocupati de telefoanele sau iPad-urile lor sau de alte tehnologii. Cred ca cel mai bun lucru pe care profesorii si parintii il pot face este sa abordeze lectura, cititul, ca pe adevarate activitati distractive.Cand eu eram mica, copiii reuseau sa citeasca un capitol de carte inainte de a adormi. Era o provocare. Era ceva pe care il asteptam siCred ca trebuie sa gasesti carti care sa abordeze teme care il intereseaza pe un copil anume. De exemplu, atunci cand eram mica eram interesata de natura si iubeam carti ca, Charlotte's Web sau. Cred ca alti copii erau interesati de fantezie sau de spatiu sau de animale. Gasiti acele carti care sa vorbeasca fiecarui copil despre teme care il intereseaza.Am avut! Am avut doi prieteni imaginari. Aveau niste nume nostime, Pooty si Lala. Unul era un dragon si celalalt o papusa si ne-am petrecut timpul in principal la petreceri cu ceai. In acea vreme adoram cativa scriitori, printre care Roald Dahl, Shel Silverstein si E.B. White.De obicei, incepe cu o scanteie, o idee pe care nu mi-o pot scoate din minte. Apoi ea creste si creste si incep sa imi notez cate ceva, iar apoi ma surprind citind carti care abordeaza acea tema.Cele mai multe dintre idei imi vin citind alte carti, visand cu ochii deschisi sau facand o baie cu spume.As spune ca da. Multi dintre prietenii mei imi spun ca traiesc in "Tara lui Michelle", care, trebuie sa spun, este si ciudata, si magica, si fantastica. Am trei frati si mereu mi-au spus ca eram foarte ciudata cand eram copii!Are rol coeziv, da. Cateodata, se intampla ca fiecare copil dintr-o scoala, cu varsta intre 8 si 17 ani, sa imi citeasca una dintre carti. Apoi, toti pot vorbi despre una dintre temele din carte si in felul acestaCred ca acest model poate functiona pentru orase intregi.Iubesc ideea asta, ca toti citesc o carte si au un subiect in comun de vorbit. S-a intamplat cusi sper sa se mai intample.