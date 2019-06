De unde cumperi carti online la cel mai bun pret?

Ziare.

com

Acestea au intr-adevar multe avantaje. Sunt in general mai mici si mai usoare decat o carte, si pot cuprinde cel putin cateva sute de carti in format digital, disponibile online.Insa indiferent de alegere, eReader sau carte in format fizic, ramane sa gasim alternative pentru a cumpara carti la preturi mai bune. Iar acestea sunt in general cele online, avand in vedere ca preturile din librarii sunt de obicei mai mari. Deci haideti sa aflam de unde putem cumpara carti online la cel mai bun pret.Exista destule librarii online sau site-uri care vand carti online , iar printre cele mai bune se afla urmatoarele:Bookdepository este, asa cum ii spune numele, un depozit de carti, unde gasesti carti noi la preturi foarte bune. Oferta lor de carti este impresionanta.In plus, indiferent de cate carti comanzi sau de suma, expedierea este gratuita chiar si pentru Romania, deci platesti doar pretul cartii sau cartilor dorite. Expedierea dureaza in general 1-2 saptamani, iar cartile vin din Belgia sau Olanda unde probabil ca au depozitele.Ebay UK este un alt site de unde merita in special sa cumperi carti la mana a doua. Oferta lor este foarte variata, iar fiecare carte are specificata starea in care se gaseste, intre Acceptable (Acceptabila), Good (Buna), Very Good (Foarte Buna) si As New (Ca Noua).Preturile sunt in general foarte bune si majoritatea pot fi trimise si in Romania, cu plata prin PayPal, la care se adauga taxele postale. Pentru cei care au rabdare sa caute mai mult, exista sanse mari pentru preturi si mai bune.Thrift Books este un site din SUA unde vand de asemenea carti la mana a doua la preturi foarte bune si trimit in general si in Romania, cu taxe postale acceptabile. Din pacate, dureaza mai mult pana cand cartile ajung la destinatie, insa merita asteptarea.Amazon vand printre altele si carti, iar oferta este foarte buna. Poti gasi pe Amazon aproape orice carte iti doresti. Preturile nu sunt la fel de bune ca in alternativele de mai sus, insa este o optiune foarte buna pentru carti electronice.In Romania, cele mai bune oferte la carti online le au Elefant si cei de la Boocarti.Oferta este foarte vasta iar preturile sunt in general bune. Livrarile se desfasoara normal, evident mai rapid decat cele trimise din alta tara, si in marile orase au si puncte de livrare unde poti merge sa ridici cartea/cartile comandate.Si oferta celor de la Boocarti este foarte buna, cu o gama variata de carti din toate domeniile. Cea mai noua librarie online din Romania, Boocarti are zilnic o multime de oferte.