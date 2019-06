Harry Potter: Patru noi carti vor fi lansate in aceasta vara - ce surprize vor avea cititorii

Ziare.

Ea a facut anuntul pe site-ul pottermore.com. Intitulata "Harry Potter: A Journey Through...", aceasta serie de volume nu va relata noi aventuri ale eroilor, ci va fi consacrata materiilor care sunt studiate la Hogwarts."Ea va va aduce din nou in acea perioada pentru a va familiariza cu folclorul traditional si magia din centrul povestilor lui Harry Potter", se arata in comunicat.Seria este inspirata de expozitia cu acelasi nume care a avut loc la British Library din Londra, in 2017.Doua carti vor fi lansate pe 27 iunie. Prima va fi dedicata "vrajilor si apararii contra fortelor raului", a doua - "potiunilor si botanicii".Celelalte doua, una consacrata "ingrijirii creaturilor magice", celalata - "artei divinatiei si astronomiei", vor aparea mai tarziu.Aceste patru e-book, propuse in engleza, franceza, italiana si germana, vor contine si note, pagini de manuscris si desene.Ele sunt deja accesibile la pre-comanda.Dupa 1997 cand a fost publicat primul volum "Harry Potter", cartile lui J.K. Rowling au fost vandute in peste 450 de milioane de exemplare.Ultima parte din saga, "Harry Potter si Talismanele mortii", a aparut in 2007, la casa de editura britanica Bloomsbury.In 2017, pentru a sarbatori 20 de ani de la aparitia seriei, editura a publicat patru editii aniversare "Harry Potter la scoala vrajitoarelor". Mai tarziu, a aparut si o piesa de teatru - "Harry Potter si copilul blestemat", care s-a jucat la Palace Theatre din Londra.De retinut ca cele patru noi carti care vor fi lansate nu sunt scrise de J.K. Rowling.