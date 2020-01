Harta Romaniei in carti citite, de la Libris.ro: Cat si ce se citeste in fiecare judet

Ce au citit romanii in 2019

Top autori ai lui 2019

Top cele mai vandute volume in 2019

Top 10 - categoria Carti pentru Copii

Top 10 - categoria Beletristica

Top 10 - categoria Dezvoltare Personala

Bucurestiul conduce si in ceea ce priveste numarul comenzilor plasate de acelasi client pe intreg parcursul anului - 125, insa cea mai mare medie a comenzii se remarca la Brasov - 181 de lei, dublu fata de media nationala (90 lei). In Bucuresti, media comenzii a fost de 93,29 lei.In topul celor mai active judete in ceea ce priveste achizitiile de carte de pe Libris.ro Bucurestiul este urmat de Brasov (266.755 carti), Cluj (126.260 carti vandute), Timis (102.171), Iasi (100.095 carti) si Sibiu (58.828 carti). La polul opus se afla judetele, Botosani (26.679 carti), Olt (21.723 carti), Calarasi (16.687 carti) si Teleorman (19.459 carti).Bucurestenii comanda, in medie, de cinci ori mai multe carti per locuitor decat judetele aflate la coada clasamentului, extremele fiind 125 de comenzi ale unui singur client intr-un an, fata de 13, recordul de comenzi inregistrat de un singur client in Teleorman.Judetul de unde se inregistreaza cele mai multe comenzi pe dispozitive mobile ramane Timis (81.86%), urmat de Iasi (75,46%) si Brasov (73,66%) in timp ce judetele Covasna (57,9%) si Harghita (54,8%) au cele mai mici procente de utilizatori de mobile.Pentru al doilea an consecutiv, Irina Binder este cea mai citita autoare a anului. Alti trei autori romani se afla in top 10: Dumitru Constantin Dulcan, Petronela Rotar si Ioana Chicet-Macoveiciuc.Cele mai vandute volume in 2019 au fost Pana la sfarsit -Irina Binder, bestseller in 21 dintre judetele tarii, Pacienta Tacuta -Alex Michaelides, Puterea extraordinara a subconstientului tau -Joseph Murphy, Povestea mea -Michelle Obama si Femei care iubesc prea mult - Robin Norwood.Cea mai spectaculoasa crestere a inregistrat-o vanzarea de carte in limba engleza (+115%), alaturi de cartea pentru copii (+51%). In topul preferintelor romanilor raman titlurile de beletristica si volumele din categoria Dezvoltare Personala, unde cea mai vanduta carte a fost Femei care iubesc prea mult - Robin Norwood.", a declaratMai multe detalii despre cele mai vandute volume si cifrele aferente fiecarui judet, pe harta interactiva de pe: https://www.libris.ro/romania 1. Irina Binder2. Lise Bourbeau3. Dumitru Constantin Dulcan4. Petronela Rotar5. Yuval Noah Harari6. Jojo Moyes7. Michelle Obama8. Ioana Chicet-Macoveiciuc9. Alex Michaelides10. Joseph Murphy1. Pana la sfarsit - Irina Binder2. Pacienta tacuta - Alex Michaelides3. Puterea extraordinara a subconstientului tau - Joseph Murphy4. Povestea mea - Michelle Obama5. Femei care iubesc prea mult - Robin Norwood6. Zeii nu ne-au parasit niciodata - Erich von Daniken7. Cele 5 rani care ne impiedica sa fim noi insine ed.7 - Lise Bourbeau8. Zuleiha deschide ochii - Guzel Iahina9. Hotul de carti - Markus Zusak10. Creierul si Mintea Universului - Dumitru Constantin Dulcan1. Cele mai frumoase... ghicitori2. Micul Print - Antoine de Saint-Exupery3. Baltagul - Mihail Sadoveanu4. Stiati ca...?5. Baiatul cu pijamale in dungi - John Boyne6. Punguta cu doi bani - Ion Creanga (carte de colorat)7. Ursul pacalit de vulpe - Ion Creanga (carte de colorat)8. Cele mai frumoase cantece si poezii pentru cei mai mici copii9. Dumbrava minunata - Mihail Sadoveanu10. Capra cu trei iezi - Ion Creanga (carte de colorat)1. Pana la sfarsit - Irina Binder2. Pacienta tacuta - Alex Michaelides3. Zuleiha deschide ochii - Guzel Iahina4. Hotul de carti - Markus Zusak5. La cinci pasi de tine - Rachel Lippincott, Mikki Daughtry6. Bibliotecara de la Aushwitz - Antonio G. Iturbe7. Femei care alearga cu lupii - Clarissa Pinkola Estes8. Privind inauntru - Petronela Rotar9. Fiica ceasornicarului - Kate Morton10. Ajuta-ma sa nu dispar - Petronela Rotar1. Femei care iubesc prea mult (editia 2019) - Robin Norwood2. Arta subtila a nepasarii - Mark Manson3. De vorba cu mine insumi - Prentice Mulford4. Marele dictionar al bolilor si afectiunilor - editia 4 - Jacques Martel5. Letting go. Cartea Renuntarii - David R. Hawkins6. Poarta-te ca o doamna, gandeste ca un barbat - editia 2 - Steve Harvey7. Inteligenta emotionala - editia 4 - Daniel Goleman8. Cele cinci limbaje ale iubirii - Gary Chapman9. Asculta-ti corpul, prietenul tau cel mai bun de pe pamant - editia 3 - Lise Bourbeau10. Tata bogat, tata sarac - editia 5 - Robert T. KiyosakiFondat in 2009, Libris.ro este o afacere 100% romaneasca si cea mai mare librarie online din Romania.In 10 ani de la infiintare, libraria online Libris.ro a expediat 2.3 milioane de comenzi catre 1.2 milioane de romani din intreaga lume.Peste 190.000 de titluri de carte stau la dispozitia cititorilor pe Libris.ro, alaturi de jocuri pentru copii, board games, muzica, filme si cadouri.Din decembrie 2014, Libris.ro s-a alaturat Organizatiei "Salvati Copiii" in proiectul de reducere a mortalitatii infantile in Romania. Astfel, prin intermediul cititorilor care au donat pe site-ul Libris.ro, s-au strans peste 380.000 euro, sume folosite integral pentru dotarea cu echipamente medicale a 10 maternitati din Romania.Din martie 2018, Libris.ro a demarat campania #RespectYourself - Ofera-ti timp pentru lectura, proiect prin care isi propune sa prezinte lectura din perspectiva unei activitati care inseamna respect fata de sine, preocupare pentru autocunoastere si dezvoltare.