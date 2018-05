Iohannis deschide Bookfest 2018

Ziare.

Desfasurata timp de cinci zile, in perioada 30 mai - 3 iunie, pe o suprafata cu 50% mai mare decat in anii trecuti, de peste 15.000 mp, editia din acest an a Bookfest prilejuieste intalnirea cu nume de prestigiu ale culturii noastre - Lucian Boia, Mircea Cartarescu, Radu Paraschivescu, Varujan Vosganian, Vintila Mihailescu, Andrei Plesu, Tatiana Niculescu, dar si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, fiind doar cateva dintre personalitatile care marcheaza agenda salonului.Potrivit organizatorilor, pentru impatimitii de lectura, circa un milion de carti vor fi oferite la aceasta editie, cu reduceri care merg pana la 80% din pretul de coperta, cateva sute de evenimente, proiectii de filme si lansari de carte de care publicul se poate bucura in cele cinci zile de Bookfest.Participarea SUA din acest an, ca tara invitata de onoare, se desfasoara sub motto-ul "Celebrating the South" si prilejuieste publicului roman intalnirea cu autori americani din diverse domenii.Astfel, vizitatorii Bookfest se vor intalni cu romancierul si dramaturgul Domnica Radulescu - stabilita in SUA din 1983, atunci ca refugiat politic; poeta si autoarea de romane istorice Sarah Kennedy; poeta Tara Skurtu, stabilita la Bucuresti, si Sucheta Rawal - apreciata autoare de carti pe teme culinare si jurnale de calatorie.La deschiderea evenimentului vor lua parte presedintele Klaus Iohannis, dar si ministrul Culturii, George Ivascu.Salonul International de Carte Bookfest este organizat de Asociatia Editorilor din Romania, sub egida Federatiei Editorilor din Romania, cu sprijinul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale si al Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Bucuresti. Pentru al treilea an consecutiv, Bookfest este organizat sub inaltul patronaj al presedintelui Romaniei.