Ministrul Educatiei: In 2 luni vom avea 41 de manuale in limbile minoritatilor, de 20 de ori mai multe decat in anii trecuti

In cadrul conferintei conferinte de presa la care a participat impreuna cu comisarul european pentru educatie, cultura, tineret si sport, Tibor Navracsics, ministrul Valentin Popa a declarat ca se lucreaza inclusiv la traducerea in limbile minoritatilor a manualelor scrise in romana."L-am informat pe domnul comisar european si de faptul ca anul acesta vom avea foarte multe manuale in limbile minoritatilor. Avem in momentul de fata in editare 41 de titluri si de asemenea mai avem pentru prima data si 10 traduceri ale manualelor in limba romana. Comparam aceste cifre cu o medie de doua titluri pe an in anii precedenti. Sunt sigur ca in maximum doua luni aceste manuale vor ajunge in depozitele unitatilor scolare", a spus Valentin Popa.Diversitatea anuntata de ministrul Valentin Popa este un surprinzatoare, in conditiile in care, de mai mult vreme, Guvernul a sustinut nu doar trecerea Editurii Didactice si Pedagogice in subordonarea Ministerului Educatiei, ci si redactarea de manuale unice. Or, acest lucru ar fi insemnat tocmai reducerea numarului de manuale diferite, nicidecum cincurajarea diversitatii in acest sector.