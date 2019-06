Motivele pentru care cititul chiar iti schimba viata

Ziare.

com

Exista multe motive bune pentru care sa citesti in mod constant. Parcurge lista urmatoare si lasa-te inspirat (a) sa transformi cititul intr-un obicei care chiar iti schimba viata in bine.Cititul iti ofera posibilitatea inveti sa construiesti fraze si propozitii intr-un mod placut, la fel ca in cartile pe care le citesti. Cel mai bun sfat pe care il poate primi un scriitor este sa citeasca mai mult. La fel si in cazul tau, daca vrei sa scrii mai bine, te ajuta sa citesti mai mult.Pare destul de evident, insa sunt si dovezi stiintifice pentru asta. Persoanele care citesc stiu mai multe cuvinte (si sensurile lor) si au abilitati verbale mai bune.Fie ca vrei sa inveti sa gatesti o reteta deosebita de sufleu, sa intelegi strategia unei batalii sau cum sa montezi un obiect - foarte multe lucruri le poti invata dintr-o carte.Descifrarea semnificatiei aluziilor literare, a rasturnarilor de situatii sau chiar literatura non-fictiune te face un ganditor mai bun.Cititul necesita concentrare, atentie pe poveste si folosirea imaginatiei - toate acestea antreneaza creierul si-l ajuta sa se mentina in forma. Cititul regulat imbunatateste memoria, ajuta la formarea de noi sinapse si la prevenirea bolii Alzheimer.Daca citesti bibliografiile oamenilor care au obtinut succes in afaceri sau si-au indeplinit anumite vise, vei fi mai inspirat (a) sa-ti indeplinesti propriile obiective in viata.Marile opere literare iti deschid calea catre experiente si sentimente pe care nu le-ai avut pana acum si exista dovezi stiintifice ca acest lucru te poate face mai empatic (a) fata de alti oameni.Nu conteaza daca acestea sunt reale sau imaginare, cartile te duc in lumi sau locuri in care nu ai fi ajuns pe parcursul vietii tale, ceea ce iti mareste orizonturile intr-un fel anume.O carte buna este cel mai bun mediu pentru a intra in pielea altor persoane si te ajuta sa intelegi mai bine oamenii din jurul tau.Atunci cand citesti despre situatii de viata asemanatoare cu ale tale, vei vedea noi perspective asupra lucrurilor. Daca ai nevoie de putin ajutor sa faci fata unei despartiri sau sa inveti cum sa te intelegi mai bine cu parintii tai, gasesti in libraria online EU SUNT carti pe aceste teme Oamenii care citesc in mod constant afirma ca sunt mai putin stresati decat cei ce nu citesc. Cititul este un mod extraordinar de a lua o pauza de la grijile tale zilnice si a te scufunda intr-o alta lume, chiar daca numai temporar. De aceea, cititul este recomandat la finalul zilei, cand avem nevoie de relaxare si o pauza de la propria viata.- Cititul unei carti in timp ce alergi pe banda de alergare sau ascultatul unui audiobook in timp ce alergi prin parcsi sa alergi mai mult. In libraria online EU SUNT gasesti multe carti in format audiobook pe diverse teme ce te vor tine captivat (a) in timp ce alergi.Multe persoane considera ca o persoana inteligenta este atragatoare, asa ca nu ezita sa discuti despre ultima carte citita.Daca urmaresti promotiile din libraria online EU SUNT, cititul unei carti bune pe teme de dezvoltare personala va fi atat de ieftin si placut, incat vei vrea sa il impartasesti si altor persoane.