Opera lui Mihai Eminescu devine aplicatie pentru telefon mobil

"Mihai Eminescu, intreaga opera" este o aplicatie gratuita pentru telefoanele inteligente, spune Academia Romana, care a programat lansarea de Ziua Culturii Nationale.Opera eminesciana va fi disponibila, in regim gratuit si intr-un format compatibil cu telefoanele inteligente, in magazinele App Store si Google Play, noteaza cei de la Academia Romana.Aplicatia "Mihai Eminescu, intreaga opera" a fost realizata pe parcursul a doi ani de o echipa din care au facut parte cercetatori de la Centrul European de Studii in Probleme Etnice al Academiei Romane, membri ai Asociatiei Romane de Geopolitica, Geoeconomie si Geocultura si tineri informaticieni, cu sprijinul financiar al Asociatiei NeamUnit."Academia Romana si-a asumat urgenta refacerii puntilor dintre marii intemeietori ai culturii romane moderne si societate, idee asumata de catre echipa de proiect. Astfel, aplicatia 'Mihai Eminescu, intreaga opera' pentru telefoanele inteligente reprezinta a doua mare relansare a Operei eminesciene dupa seria tiparita de-a lungul ultimului secol de catre Academia Romana. In Romania, in momentul de fata, peste jumatate dintre locuitori utilizeaza terminale telefonice inteligente, marea majoritate a acestora fiind tineri", se arata in comunicat.Aplicatia "Mihai Eminescu, intreaga opera" pentru telefoanele cu sisteme de operare Android si iOS are ca scop apropierea tineretului de "omul deplin al culturii romane" prin intermediul tehnicilor de comunicare moderne.In acelasi timp, opera este utila si persoanelor de specialitate, punand la dispozitia acestora un bogat instrumentar bio-bibliografic, sustin realizatorii programului.