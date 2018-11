Romania participa la Targul Cartilor Bune de la Wroclaw, cu volume ale autorilor romani traduse in poloneza

Ziare.

Cea de-a XXVII-a editie a targului are loc la Hala Stulecia (Centennial Hall), una dintre capodoperele arhitecturii secolului al XX-lea si cea mai faimoasa lucrare a modernismului din Wroclaw.La standul romanesc, organizat de Institutul Cultural Roman de la Varsovia, vor fi expuse si oferite spre vanzare publicului numeroase volume si publicatii aparute in Polonia in ultimii ani, de asemenea dictionare si albume despre Romania.Astfel, publicul va putea cumpara volume de autori romani, tradusi in limba poloneza, un loc aparte avandu-l proaspata serie "Romania astazi", initiata de Editura Universitas de la Cracovia, sub coordonarea poetului, traducatorului si istoricului literar, Jakub Kornhauser.Pe parcursul a cinci ani (2018 - 2022), editura si-a propus un program ambitios, cu cate cinci carti romanesti publicate in fiecare an. Primele lucrari aparute sunt: "Cum s-a romanizat Romania", de Lucian Boia, "Sexagenara si tanarul", de Nora Iuga, "Despre limita", de Gabriel Liiceanu, "Negustorul de inceputuri de roman", de Matei Visniec, "Soldatii. Poveste din Ferentari", de Adrian Schiop.La standul romanesc nu vor lipsi alte noi volume, publicate in acest an in Polonia: "Falsul Dimitrie", de Dumitru Crudu, finalist in acest an la premiul pentru Poetul European al Libertatii, "Vizuina luminata", de Max Blecher, "Toate bufnitele", de Filip Florian, "Cea mai frumoasa poveste. Cateva adevaruri simple despre istoria romanilor", de Adrian Cioroianu, "Diavolul in istorie", de Vladimir Tismaneanu, "Dracula", de Matei Cazacu, si "Insula latina. Antologia nonfictiunii romanesti", publicat de Fundatia Karta in toamna acestui an. Lucrarea cuprinde texte semnate, printre altii, de Martha Bibescu, Mihail Sebastian, Alexandru Paleologu, Virgil Ierunca, Dan M. Bratianu, Lilly Marcou, Regina Ana a Romaniei, Ioana Raluca Voicu-Arnautoiu, Gheorghe Leahu, Doina Cornea si Corneliu Coposu.Vor fi disponibile, de asemenea, doua reeditari ale unor carti deosebit de apreciate in Polonia, ale caror editii precedente s-au epuizat complet: colectia de eseuri "Sacru-Mit-Istorie", de Mircea Eliade, si "De ce este Romania altfel?", de Lucian Boia, dublu volum continand "De ce este Romania altfel?" si "Romania, tara de frontiera a Europei".Pe 2 decembrie, ICR Varsovia il va avea invitat la stand pe scriitorul Filip Florian, cu ocazia lansarii celei mai noi carti, traduse in limba poloneza, "Toate bufnitele". Cartea este aparuta la Editura Amaltea din Wroclaw, in traducerea Radoslawei Janowska-Lascar.