Schite desenate de Antoine de Saint-Exupery pentru "Micul Print" au fost gasite intr-o veche casa din Elvetia

Cumparate acum mai mult de 30 de ani de la o licitatie organizata in Elvetia, desenele au fost pastrate intr-un dosar cartonat si "sunt in stare foarte buna", a precizat, pentru AFP, Elisabeth Grossman, conservator al Fundatiei pentru arta, cultura si istorie din Winterthour (canton din Zurich) . "In schimb multe alte opere sunt in stare proasta", a adaugat ea, precizand ca aceasta colectie a fost depozitata in mai multe locuri din oras.Asa cum a scris prima data ziarul local Landbote, desenele, care nu sunt datate, au fost realizate pe hartie de la posta aeriana cu cerneala chinezeasca si acuarele.Colectionarul din Zurich Bruno Stefanini, mort in decembrie 2018 la varsta de 94 de ani,, din Bevaix (vest).Proprietar al uneia dintre cele mai mari colectii de arta din Elvetia, el a creat in 1980 aceasta Fundatie la Winterthour care gestioneaza mostenirea sa.Cartea "Micul Print", scrisa la New York de Antoine de Saint Exupery in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, si ilustrata cu propriile acuarele, a fost publicata in 1943 la new York, apoi in 1946 in Franta, dupa disparitia aviatorului pe 31 iulie 1944 in largul Marii Mediterane.Scriitorul a trait doi ani in Elvetia, din 1915 pana in 1917, intr-un internat din Fribourg (centru).Ilustratiile originale ale cartii sale sunt pastrate la Biblioteca Morgan din New York. Elisabeth Grossmann a declarat pentru ziarul Landbote ca Fundatia va lua legatura cu Biblioteca Morgan pentru a-i informa despre aceasta "descoperire".