Un nou record mondial pentru cel mai mare lant de oameni care citesc a fost stabilit la Brasov

Recordul actual, de 3.071 de persoane, detinut de un oras din India, a fost doborat, duminica seara, la Brasov. La eveniment au participat mii de oameni din intreaga tara."Suntem deja la 3.100. Se continua, pentru ca s-ar putea sa fie anumite persoane pe care le vor descalifica. Mai mult, ne intereseaza sa stabilim un record cat mai mare. Mai sunt oameni la rand. Cat timp mai sunt persoane in lant, mai stam. Avem motiv de bucurie", a declarat Alexandru Cretu, organizatorul manifestarii Lantul de oameni care citesc la Brasov va intra in Cartea Recordurilor la capitolul "Most people in a reading relay".Lectura a inceput la pranz, in centrul municipiului. Fiecare participant a citit o fraza din cartea "Descult", a lui Zaharia Stancu.Manifestarea prin care se sarbatoreste Ziua Internationala a Cartii si Centenarul Marii Unirii este organizata de Asociatia C'Art Fest, cu sprijinul Primariei Brasov si al Academiei Fortelor Aeriene "Henri Coanda".In cazul in care ar fi existat o pauza mai mare de zece secunde intre doi cititori, incercarea de a intra in Cartea Recordurilor ar fi esuat.Participantul cu numarul 3.072, o tanara, se va bucura de o experienta inedita, un zbor deasupra Brasovului.