Dirijorul Daniel Barenboim returneaza premiile Echo, care au ajuns si la doi rapperi cu versuri antisemite

Daniel Barenboim, care a primit de-a lungul anilor mai multe premii Echo, cele mai ravnite premii muzicale germane, a denuntat intr-un comunicat albumul rap distins in 2018 cu aceste premii - drept "clar antisemit, misogin, homofob si dispretuitor la modul general fata de demnitatea umana", AFP si EFE.Prin urmare, si cele doua orchestre pe care le conduce, Staatskapelle a Operei Staatsoper din Berlin si West-Eastern Divan Orchestra, au decis sa restituie toate aceste distinctii."Interesul comercial nu trebuie sa primeze asupra decentei umane", adauga in comunicatul sau Barenboim.ECHO sunt cele mai renumite premii muzicale acordate in Germania recompensand domenii ce merg de la muzica clasica, la genul pop, jazz sau hip-hop. Premiile se bazeaza pe succesul comercial al artistilor.Din data de 12 aprilie, cand a avut loc gala premiilor Echo 2018, mai multi laureati ai acestui an au restituit trofeele pentru a denunta recompensarea, pentru cei mai buni artisti hip-hop, a rapperilor Kollegah si Farid Bang care au vandut in Germania peste 200.000 de exemplare din albumul lor "Jung, brutal, gutaussehend 3" ("Tanar, brutal, aratos 3").Unul dintre aceste piese, "0815", in care cei doi rapperi se compara cu prizonierii din lagarul de exterminare de la Auschwitz, a starnit o dezbatere aprinsa in Germania, tara inca bantuita de amintirea crimelor naziste.Ambii cantareti s-au distantat de "orice forma de antisemitism si de ura impotriva minoritatilor", iar Kollegah a propus intrare gratuita "pe viata" la concertele lor pentru fanii evrei. Mai multi responsabili ai premiilor Echo au demisionat pentru a protesta fata de recompensarea acestor rapperi.Aceasta polemica a luat amploare, de la decernarea la jumatatea lunii aprilie a acestor premii, in contextul unei recrudescente a antisemitismului in Germania.