O semifinala Eurovision Romania va avea loc in mina Rudolf din Salina Turda

Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, a declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX ca, in functie de amplasamentul scenei, se vor stabili si numarul de locuri pentru public."O semifinala a Eurovision va avea loc in 11 februarie in Salina Turda, judetul Cluj, in mina Rudolf, la o adancime de 86 de metri. In functie de amplasamentul scenei, se vor stabili si numarul de locuri pentru public, sunt detalii care vor fi cunoscute in perioada urmatoare", a spus Baciu.Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a declarat, la randul sau, ca ideea organizarii unei semifinale a Eurovision din Salina Turda i-a venit din dorinta de a face ceva inedit."Primaria municipiului Turda va derula acest mare proiect in colaborare cu TVR. Numele orasului nostru va beneficia, astfel, de o promovare fara precedent, iar Salina va deveni un reper in domeniul productiei media si broadcasting la nivelul Uniunii Europene si nu numai", a spus Matei.In acest an vor fi organizate in Romania, in perioada ianuarie - februarie, cinci semifinale ale concursului Eurovision in cinci orase, selectia nationala urmand sa aiba loc in 25 februarie, cel mai probabil in Sala Polivalenta Cluj-Napoca.Finala concursului Eurovision va avea loc la Lisabona in 12 mai.Salina Turda are patru mine - Rudolf, Terezia, Ghizela si Iosif, primele trei intrate in exploatare turistica.Exploatarea sarii la Salina Turda dateaza din epoca romana. Salina a fost inchisa in 1932 si a fost redeschisa pentru public si pentru pacientii cu boli respiratorii in 1992.In perioada 2008 - 2010, a fost modernizata in urma unei investitii de aproape sase milioane de euro din fonduri europene si a fost inaugurata in ianuarie 2010 in prezenta premierului de atunci, Emil Boc , si a ministrului Turismului de la acea vreme, Elena Udrea