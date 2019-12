Manuscrise de Eliade, Cioran si Blaga au fost scoase la licitatie. Ministerul Culturii isi revendica dreptul de a le cumpara

Ziare.

"Amurgul gandurilor", caiet manuscris, piesa foarte rara, de Emil Cioran, va fi vandut de la 5.000 de euro. O scrisoare olografa de la Mihail Sebastian pentru Mircea Eliade, 1937, are un pret de pornire de 800 de euro, iar "Cum am devenit huligan", de Mihail Sebastian, cu dedicatie, exemplar bibliofil, are un pret de pornire de 400 de euro.Potrivit site-ului casei Historic, licitatia cuprinde numeroase scrisori trimise pe de o parte, de Eliade, aflat la studii in India, familiei, iar pe de alta, scrisori primite de Eliade din partea membrilor familiei si din partea prietenilor sai, precum Cioran, Alice Voinescu, Sorana Topa, Serban Cioculescu, Perpessicius si multi altii. La acestea se adauga volume din proza sa, cu dedicatii olografe.Personalitatea lui Emil Cioran este si ea reprezentata atat de volume cu dedicatii olografe din editii princeps, cat si de corespondenta.In cazul poetului, filosofului si profesorului universitar Lucian Blaga, cel de al treilea erou al licitatiei, atrage atentia in mod deosebit corespondenta sa cu medicul stomatolog Elena Daniello, iubirea sa de maturitate. Criticii literari au consacrat articole despre aceasta iubire, publicate mai ales dupa 1990, iar acum corespondenta respectiva iese la lumina in piesele sale constitutive. Scrisorile sunt toate olografe, scrise de Lucian Blaga insusi, si trimise fie direct Elenei Daniello, fie unei prietene a acesteia, Viorica Marta, care i le remitea.Cu privire la manuscrisele lui Mircea Eliade scoase la vanzare de agentul economic Historic in Licitata "Manuscrise, dedicatii si scrisori", Ministerul Culturii a precizat ca avea drept de preemptiune pentru respectivele documente si sustine ca nu a fost instiitat cu privire la aceasta licitatie."In cazul unor asemenea bunuri, susceptibile de a fi clasate, agentul economic Historic ar fi fost obligat sa instiinteze Directia pentru Cultura a Municipiului Bucuresti despre manuscrisele lui Mircea Eliade in vederea declansarii procedurii de clasare si sa transmita serviciului nostru deconcentrat cererile de clasare, rapoartele de expertiza intocmite de un expert acreditat in domeniul bunurilor de importanta tehnica, fisa standard a bunurilor, fotografiile color ale bunurilor si instiintarea privind oferta de vanzare a respectivelor bunuri", potrivit unei informari transmise de Ministerul Culturii.Reprezentantii institutiei subliniaza faptul ca Directia pentru Cultura a Municipiului Bucuresti a infirmat ca documentatia pentru clasarea manuscriselor nu a fost transmisa."Statul Roman nu poate achizitiona prin exercitarea dreptului de preemtiune decat bunuri de patrimoniu mobil clasate", conform MC. "Cu toate acestea, Ministerul Culturii isi doreste ca patrimoniul cultural al Romaniei sa ramana in proprietatea statului roman si de aceea cerem public agentului economic Historic sa opreasca licitatia si sa permita Muzeului National de Istorie a Romaniei, prin managerul sau, dr. Ernest Oberlander-Tarnoveanu sa negocieze direct cu ofertantii achizitionarea tuturor manuscriselor aflate la vanzare din fondul Handoca. Suntem convinsi ca o astfel de solutie este in interesul tuturor partilor implicate atat din punct de vedere material cat si moral", mai precizeaza expertii din Ministerul Culturii.