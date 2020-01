Mesajele inedite ale ambasadelor de Ziua Eminescu: Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie... Autostrazi!!!

Ziare.

Unii au ales versuri din Mihai Eminescu, chiar traduse in limba proprie, altii au vorbit in general despre artistii si cultura romaneasca si au fost si aceia care au folosit acest prilej pentru a atrage atentia, diplomatic, asupra problemelor Romaniei.la Bucuresti a postat versurile poeziei "Si daca...". Mii de internauti au apreciat gestul si multi si-au exprimat si in comentarii multumirile, scriind si versurile lor preferate din opera poetului national.a postat o imagine in care Hans Christian Andersen ii ureaza lui Mihai Eminescu, din partea sa si a intregii tari, "la multi ani de Ziua Culturii Nationale".a tradus versurile poeziei "Dintre sute de catarge".Sia marcat ziua intr-o nota mai amuzanta, prezentand o caricatura semnata de Costel Patrascan. "Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie" este adaptata vremurilor actuale si urarea e scurta si la obiect: "Autostrazi".a postat o fotografie cu Mihai Eminescu, precizand ca se implinesc 170 de ani de la nasterea sa.prezinta un mesaj al unui tanar violoncelist roman ce interpreteaza "Cantec vechi" de Paul Constantinescu."Franta sustine tinerele talente ale Romaniei, asa cum este si violoncelistul Jan Sekaci. Cu ocazia #ZileiCulturiiNationale va oferim acest cadou muzical!", e mesajul postat pe reteaua de socializare.Despre artistii contemporani si cum cultura infrateste popoarele vorbeste si"Astazi, de #ZiuaCulturiiNationale, ne gandim la artistii israelieni prin ale caror vene curge sange romanesc. Artisti precum Shlomo Artzi - שלמה ארצי, נאוה סמל - Nava Semel, Marcel Iancu, Sandra Sade, Reuven Rubin ori Natalie Portman, care sunt doar cativa dintre cei ce ne dovedesc cat de conectate si apropiate sunt popoarele noastre.La multi ani, dragi romani, cu ocazia acestei zile speciale!", este mesajul Ambasadei Israelului.