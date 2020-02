Tezaur format din peste 2.500 de monede medievale, gasit intr-o padure din Buzau

Ziare.

Potrivit directorului Muzeului Judetean Buzau, Daniel Costache, luni, un grup de 7 cautatori de comori ce detin detectoare de metale au predat Directiei de Cultura un vas ceramic in care se aflau 2.517 monede de doua dimensiuni, cel putin.Este vorba despre monede medievale pe care grupul respectiv le-a descoperit in padure, in localitatea Spataru, si pe care apoi le-au predat autoritatilor, conform legii."Este vorba despre un tezaur descoperit de un grup care actiona cu detectoare de metale, predate conform legii Directiei de Cultura si apoi predate Muzeului Judetean, este vorba despre un tezaur monetar ce se compune din peste 2.500 de piese, au fost descoperite intr-un recipient ceramic, colegii mei sunt la afata locului pentru a afla conditiile descoperirii. Nu e primul tezaur pe care il primim ca urmare a actiunii intreprinse de cautatorii de comori, dar pana acum acesta este cel mai numeros", a declarat Costache.Tezaurul urmeaza a fi restaurat intrucat monedele sunt intr o stare avansata de degradare, dupa care se va gasi o modalitate de a fi aratate publicului in cadrul unor expozitii.