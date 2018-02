"Berlinala 2018: "Nu ma atinge-ma", al Adinei Pintilie, a castigat Ursul de Aur"

Lista castigatorilor la Festivalul International de Film de la Berlin 2018:

Ursul de Aur pentru cel mai bun film - "Touch Me Not" de Adina Pintilie

Ursul de Argint - Marele Premiu al juriului - "Twarz", de Malgorzata Szumowska

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor - Wes Anderson, pentru "Isle of Dogs"

Ursul de Argint pentru cea mai buna actrita - Ana Brun, pentru rolul din "Las Herederas"

Ursul de Argint pentru cel mai bun actor - Anthony Bajon, pentru rolul din "La priere"

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu - Manuel Alcala si Alonso Ruizpalacios, pentru "Museo"

Premiul "Alfred Bauer" pentru noi perspective in arta cinematografica - "Las Herederas", de Marcelo Martinessi

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj - "The Men Behind the Wall", de Ines Moldavsky

Ursul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj - "Imfura", de Samuel Ishimwe

Premiul juriului sectiunii de scurtmetraje (Audi Short Film Award, 20.000 euro) - "Solar Walk", de Reka Bucsi

Original Documentary Award - "Waldheims Walzer", de Ruth Beckmann

Mentiune special Original Documentary Award - "EX PAJE", de Luis Bolognesi

Ursul de Argint pentru realizari artistice si tehnice deosebite - costume si scenografie - Elena Okopnaya, pentru "Dovlatov"

Cel mai bun lungmetraj de debut (premiu in valoare de 50.000 de euro) - "Touch Me Not/ Nu ma atinge-ma", de Adina Pintilie

Mentiune speciala a juriului pentru lungmetraj de debut - "An Elephant Sitting Still", de Hu Bo

Scurtmetrajul nominalizat pentru premiile Academiei de Film Europene 2017 - "Burkina Brandenburg Complex", de Ulu Braun

Ursul de Aur pentru intreaga cariera - Willem Dafoe

Ursul de Cristal pentru cel mai bun film din Generation 14plus, acordat de juriul tanar -

"Fortuna", de Germinal Roaux

Mentiune speciala din Generation 14plus, acordata de juriul tanar - "Retablo", de Alvaro Delgado-Aparicio L.

Ursul de Cristal pentru cel mai bun scurtmetraj din Generation 14plus, acordat de juriul tanar - "Kiem Holijanda", de Sarah Veltmeyer

Mentiune speciala din Generation 14plus, acordata de juriul tanar - "Je fais ou tu me dis", de Marie de Maricourt

Marele premiu din Generation 14plus, acordat de juriul international - "Fortuna", de Germinal Roaux

Mentiune speciala din Generation 14plus, acordata de juriul international - "Dressage", de Pooya Badkoobeh

Premiul special din Generation 14plus, acordat de juriul international - "Juck", de Olivia Kastebring, Julia Gumpert si Ulrika Bandeira

Mentiune speciala Generation 14plus - "Na zdrowie!", de Paulina Ziolkowska

Premiile juriului ecumenic - "In the aisles/ In den Gangen" (competitie), de Thomas Stuber, "Styx" (Panorama), de Wolfgang Fischer, si "Teatro de Guerra" (Forum), de Lola Arias

Mentiune speciala a juriului ecumenic - "Utoya 22. juli'", de Erik Poppe

Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din competitie - "Las Herederas", de Marcelo Martinessi

Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din Panorama - "River's Edge", de Isao Yukisada

Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din Forum - "An Elephant Sitting Still", de Hu Bo

Premiul C.I.C.A.E. pentru cel mai bun film din Panorama - "Tinta bruta", de Marcio Reolon si Filipe Matzembacher

Premiul C.I.C.A.E. pentru cel mai bun film din Forum - "Teatro de Guerra", de Lola Arias

Premiu special acordat de juriu - "Obscuro Barroco", de Evangelia Kranioti

Panorama Audience Awards - "Profile", de Timur Bekmambetov, pentru cel mai bun lungmetraj, si "The Silence of Others", de Almudena Carracedo si Robert Bahar, pentru cel mai bun documentar

Premiul cititorilor cinefili ai Berliner Morgenpost (competitie) - "Dovlatov", de Alexey German Jr.

Premiul cititorilor cinefili ai Tagesspiegel (Forum) - "L'empire de la perfection", de Julien Faraut

Ursul de Cristal pentru cel mai bun film din Generation Kplus - "Les rois mongols", de Luc Picard

Mentiune speciala din Generation Kplus - "Supa Modo", de Likarion Wainaina

Ursul de Cristal pentru cel mai bun scurtmetraj Generation Kplus, acordat de juriul tanar - "A Field Guide to Being a 12-Year-Old-Girl", de Tilda Cobham-Hervey

Mentiune speciala pentru scurtmetraj Generation Kplus, acordata de juriul tanar - "Snijeg za Vodu (Snow for Water) ", de Christopher Villiers

Marele premiu din Generation Kplus, acordat de juriul international (7.500 de euro) - "Sekala Niskala (The Seen and Unseen) ", de Kamila Andini

Premiul special din Generation Kplus, acordat de juriul international - "Jaalgedi (A Curious Girl) ", de Rajesh Prasad Khatri

Mentiuni speciale Generation Kplus, acordate de juriul international - "Allons enfants (Cleo & Paul) ", de Stephane Demoustier; "Cena d'aragoste", de Gregorio Franchetti

Amnesty International Prize (5.000 de euro) - "Zentralflughafen THF", de Karim Ainouz

Premiu special acordat de Amnesty International - "Eldorado", de Markus Imhoof

Caligari Film Prize - "La casa lobo", de Cristobal Leon si Joaquin Cocina

"Nu ma atinge-ma" este o investigatie asupra dorintei cronice a omului de atingere, de contact, in diversele sale fatete. O femeie si doi barbati, in cautarea intimitatii. Singuratatile lor se intalnesc din intamplare sau nu, intr-o incercare deznadajduita de a avea contact.Vadit emotionata, Adina Pintilie a spus pe scena galei: "Nu ne asteptam la asta. Este foarte important acest premiu, pentru ca ne-ar placea ca dialogul pe care il propune filmul sa ajunga peste tot in lume. Ii invitam pe spectatori la dialog. Multumesc intregii echipe pentru increderea aratata in aceasta lunga calatorie. Multumesc juriului si festivalului".Nouasprezece dintre cele 24 de filme selectate in competitie au concurat pentru trofeul Ursul de Aur si trofeele Ursul de Argint.Filmul "Nu ma atinge-ma/Touch Me Not" este o coproductie Romania-Germania-Cehia-Bulgaria- Franta, iar, in 2012, proiectul a fost selectionat pentru Atelierul sectiunii Cinefondation de la Festivalul de la Cannes In varsta de 38 de ani, Adina Pintilie a regizat sapte scurtmetraje si doua mediumetraje. Productiile "Nu te supara, dar..." (2007) si "Oxigen/ Oxygen" (2010) au fost prezentate in peste 50 de festivaluri internationale, iar scurtmetrajul coregizat cu George Chiper "Balastiera#186" (2007) a fost selectat la Festivalul de film de la Locarno 2008 si a castigat premiul al doilea la Festivalul International de Film de la Miami si mentiunea speciala a Festivalului de la Trieste, in 2009."Filmat pe o perioada de 10 saptamani, intre anii 2015 si 2017, cu o distributie mixta de actori profesionisti (Tomas Lemarquis, Laura Benson) si persoane reale, "Nu ma atinge-ma" este o explorare personala care pune sub semnul intrebarii ideile preconcepute pe care le avem despre intimitate, ca aspect fundamental al existentei umane".Mai jos, puteti urmari cateva secvente din filmul "Nu ma atinge-ma/Touch Me Not"