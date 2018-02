Festivalul de film de la Berlin: Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul pentru debut

Ziare.

Regizorul Calin Peter Netzer a facut parte din juriul care a decis castigatorul premiului pentru cel mai bun film de debut, alaturi de regizorul italian Jonas Carpignano si Noa Regev, directorul executiv al Cinematecii din Ierusalim.Premiul GWFF (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten), in valoare de 50.000 de euro, a fost introdus in 2006, pentru a sprijini noua generatie de realizatori de film. Premiul este impartit intre producatorul si regizorul filmului desemnat castigator.Directorul festivalului, Dieter Kosslick, si presedintii juriilor sectiunilor Competitie, Panorama, Forum, Generation si Perspektive Deutsches Kino au nominalizat 18 filme de debut anul acesta, iar printre ele s-a numarat si lungmetrajul Adinei Pintilie "Nu ma atinge-ma".Filmul "Nu ma atinge-ma/Touch Me Not" este o coproductie Romania-Germania-Cehia-Bulgaria- Franta, iar, in 2012, proiectul a fost selectionat pentru Atelierul sectiunii Cinefondation de la Festivalul de la Cannes In varsta de 38 de ani, Adina Pintilie a regizat sapte scurtmetraje si doua mediumetraje. Productiile "Nu te supara, dar..." (2007) si "Oxigen/ Oxygen" (2010) au fost prezentate in peste 50 de festivaluri internationale, iar scurtmetrajul coregizat cu George Chiper "Balastiera#186" (2007) a fost selectat la Festivalul de film de la Locarno 2008 si a castigat premiul al doilea la Festivalul International de Film de la Miami si mentiunea speciala a Festivalului de la Trieste, in 2009.Festivalul de film de la Berlin are loc in perioada 15-25 februarie.