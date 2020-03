Festivalul de Film de la Cannes va fi amanat

Ziare.

com

"Astazi, am luat urmatoarea decizie: Festivalul de la Cannes nu se va putea organiza la datele prevazute, din 12 in 23 mai. Mai multe ipoteze sunt analizate cu scopul de a-l organiza in continuare, dintre care o varianta ar fi la sfarsitul lui iunie - inceputul lunii iulie", potrivit comunicatului.Tot joi, Festivalul de creatie Cannes Lions a fost amanat din cauza crizei coronavirusului. Evenimentul, care urma sa aiba loc in perioada 22-26 iunie a fost reprogramat intre 26 si 30 octombrie.La inceputul lunii, a fost anulat evenimentul media MipTV din cauza ingrijorarilor cu privire la coronavirus.