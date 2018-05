Incepe Festivalul de Film de la Cannes - ce filme intra in competitie

Ziare.

In deschiderea festivalului va rula filmul "Everybody Knows" (Todos lo saben), thriller psihologic regizat de iranianul Asghar Farhadi si avandu-i in prim-plan pe actorii spanioli Javier Bardem si Penelope Cruz. Este a doua oara in istoria Festivalului de Film de la Cannes cand un film de limba spaniola este proiectat in deschidere, dupa editia din 2004, deschisa de "Mala education", regizat de Pedro Almondovar.Festivalul se va incheia cu proiectia filmului "The man who killed Don Quixote", la care reputatul regizor american Terry Gilliam lucreaza de doua decenii.Posterul oficial al festivalului prezinta o scena din filmul "Pierrot le Fou" (1965) al regizorului Jean-Luc Godard. In 2016, posterul oficial al evenimentului a cuprins, de asemenea, un cadru dintr-un film semnat de Godard, de data aceea fiind vorba de "Le Mepris" (1963).In competitia pentru Palme d'Or, care va fi decernat la 19 mai, intra 21 de filme, potrivit site-ului oficial al festivalului.Acestea sunt:, de Asghar Farhadi;(Jia Zhang-Ke);(Stephane Brize);(Spike Lee);(Lee Chang-dong);(Nadine Labaki);(Pawel Pawlikowski);(Matteo Garrone);(Eva Husson);(Jean-Luc Godard);(Alice Rohrwacher);(Kirill Serebrennikov);(Ryusuke Hamaguchi);(Kore-Eda Hirokazu);(Christophe Honore);(Jafar Panahi);(David Robert Mitchell);(A.B. Shawky).Regizoarea de origine romana Marta Bergman va participa cu primul sau lungmetraj de fictiune,, coproductie franco-belgiana, in cadrul sectiunii paralele ACID, in timp ce scurtmetrajul, realizat de Georgiana Moldoveanu, este prezent in selectia oficiala Cinefondation. Alte trei scurtmetraje romanesti vor fi prezente in cadrul selectiei "Short Film Corner":, de Andrei Olanescu,, realizat de Gheorghe Preda si filmulal Anei Vijdea.Cristian Mungiu patroneaza, la invitatia Institutului francez, cea de-a zecea editie a programului "La Fabrique Cinema" care sustine cineastii si producatorii tarilor emergente.